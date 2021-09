В пакистанской столице засиял флаг Азербайджана

В Исламабаде на «Пакистанском монументе» спроецирован флаг Азербайджана.

Об этом в соцсети Twitter написал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

«В связи с Днем памяти азербайджанских шехидов на «Пакистанском монументе» в Исламабаде спроецирован азербайджанский флаг», — написал посол.

Pakistan Monument In Islamabad illuminated with flag of Azerbaijan to honour the Remembrance Day for Shahids of Azerbaijan. @AzerbaijanMFA @HikmetHajiyev @ElnurIMammadov @PakinAzerbaijan pic.twitter.com/UGumxKadpp

— Bilal Hayee (@BilalHayee) September 27, 2021