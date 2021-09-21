ЕСПЧ: Россия несёт ответственность за убийство Литвиненко

21 сентября, 14:59


Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Как говорится в решении суда, Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году.

Суд постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

ЕСПЧ предписал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации его супруге Марии Картер (ранее Марина Литвиненко).

Александр Литвиненко умер в больнице Университетского колледжа Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. Его смерть повлекла за собой охлаждение отношений между Москвой и Лондоном.
Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российской ФСБ, где дослужился до чина подполковника. Однако он стал критиком российских властей и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Незадолго до смерти он получил британское гражданство.

Он был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, когда принял его дозу с чаем в баре лондонского отеля «Миллениум» 1 ноября 2006 года. Как заявил возглавлявший общественное дознание сэр Роберт Оуэн, «он сделал это не случайно и не с целью совершить самоубийство. Он был преднамеренно отравлен».

Дознание пришло к выводу, что непосредственными исполнителями убийства Литвиненко были бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. «Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина», — говорится в материалах дознания. Российские власти, а также Луговой и Ковтун всегда отрицали свою причастность к смерти Литвиненко.

В прошлом году вдова Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить компенсацию 3,5 млн евро за его убийство.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.