Турция выразила протест в связи с заявлением по Кипру саммита Med9 стран ЕС

МИД Турции выразил недовольство подходом к проблемам Восточного Средиземноморья, Кипра и беженцев в совместной декларации саммита Med9, которое прошло 17 сентября в столице Греции Афинах. Согласно сообщению Haber Global, официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции Танжу Билгич заявил, что декларация, принятая на саммите, как и в предыдущие годы, была предвзятой и не отражающей действительность.

Как отмечает Anadolu Agency, Билгич призвал страны ЕС, подписавшие декларацию, отказаться от своей односторонней позиции, в которой «они слепо следовали за Грецией и администрацией киприотов-греков под видом солидарности».

Девять европейских стран приняли участие в Med9 : Испания, Франция, Италия, Мальта, Греция, Греческий Кипр, Словения, Хорватия и Португалия. К саммиту присоединилась и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

«Кипр погряз в многолетнем споре между греческими и турецкими киприотами», несмотря на дипломатические усилия ООН по достижению всеобъемлющего урегулирования, передает агентство Anadolu.