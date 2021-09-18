Турция выразила протест в связи с заявлением по Кипру саммита Med9 стран ЕС

18 сентября, 14:12

МИД Турции выразил недовольство подходом к проблемам Восточного Средиземноморья, Кипра и беженцев в совместной декларации саммита Med9, которое прошло 17 сентября в столице Греции Афинах. Согласно сообщению Haber Global, официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции Танжу Билгич заявил, что декларация, принятая на саммите, как и в предыдущие годы, была предвзятой и не отражающей действительность.

Как отмечает Anadolu Agency, Билгич призвал страны ЕС, подписавшие декларацию, отказаться от своей односторонней позиции, в которой «они слепо следовали за Грецией и администрацией киприотов-греков под видом солидарности».

Девять европейских стран приняли участие в Med9 : Испания, Франция, Италия, Мальта, Греция, Греческий Кипр, Словения, Хорватия и Португалия. К саммиту присоединилась и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

«Кипр погряз в многолетнем споре между греческими и турецкими киприотами», несмотря на дипломатические усилия ООН по достижению всеобъемлющего урегулирования, передает агентство Anadolu.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.