Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО

16 сентября, 20:24

«Cовместно с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии «2021 год — Год Ахи Эврана в ЮНЕСКО — по стопам Ахи Эврана — встреча с предпринимателями».

По словам президента Турции, которые приводит «Репорт», 2021 год в Турции объявлен Годом Ахи Эврана.

Отметим, что Ахи Эвран (настоящее имя Шейх Насреддин Абул Хакайик Махмуд бин Ахмед аль-Хойи), широко известный как Пир Ахи Эвран-и Вели, родился в 1771 году в провинции Хой в Южном Азербайджане. Ахи Эвран был проповедником Бекташи. Он прибыл в Трабзон во время Трапезундской империи, проделав долгий путь из Хорасана в Анатолию, стоял у истоков гильдии Ахи, был шейхом и лидером 32 различных предпринимателей и ремесленников.

Детские годы Ахи Эврана прошли в Азербайджане. Оказавшись в Хорасане и Междуречье (Месопотамия), он учился у великих мастеров.

Он умер в 1251 году.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».