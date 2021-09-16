Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО

«Cовместно с Азербайджаном и Ираном мы подготовили и представили документы в ЮНЕСКО».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии «2021 год — Год Ахи Эврана в ЮНЕСКО — по стопам Ахи Эврана — встреча с предпринимателями».

По словам президента Турции, которые приводит «Репорт», 2021 год в Турции объявлен Годом Ахи Эврана.

Отметим, что Ахи Эвран (настоящее имя Шейх Насреддин Абул Хакайик Махмуд бин Ахмед аль-Хойи), широко известный как Пир Ахи Эвран-и Вели, родился в 1771 году в провинции Хой в Южном Азербайджане. Ахи Эвран был проповедником Бекташи. Он прибыл в Трабзон во время Трапезундской империи, проделав долгий путь из Хорасана в Анатолию, стоял у истоков гильдии Ахи, был шейхом и лидером 32 различных предпринимателей и ремесленников.

Детские годы Ахи Эврана прошли в Азербайджане. Оказавшись в Хорасане и Междуречье (Месопотамия), он учился у великих мастеров.

Он умер в 1251 году.