Эксперт – о повышении цены на хлеб в Азербайджане

В Азербайджане повысилась цена на хлеб, правда, изменение цен отразилось пока на продукции только двух компаний: Çörəkçi и Nömrə 1. Повышение составляет около 5-10 гяпиков в зависимости от сортов хлеба.

Но тем не менее, граждане страны сочли данное повышение как факт весьма неблагоприятный и даже рассматривают, по сути, незначительное повышение цены на хлеб как экономическую диверсию, так называемую «предтечу к последующему подорожанию всего и сразу». В соцсетях задаются вопросом: разве у нас нет своего зерна, почему мы не в состоянии обеспечить себя хлебом по приемлемой цене?

Экономист Натик Джафарли утешительных прогнозов не дает. Согласно его комментарию для издания Minval.az, Азербайджан производит те сорта зерна, которые непригодны для производства качественного хлеба.

«И потому мы сильно зависимы от России и Украины, особенно от России, так как именно эта страна является нашим основным поставщиком зерна», — говорит Джафарли.

Согласно комментарию эксперта, в последний месяц очень сильно повысились цены на зерновые на внешних рынках. Россия подняла экспортную пошлину зерна – на каждую тонну дополнительно по 50 евро (100 манатов). И это очень сильно влияет на процесс повышения цен на хлебопродукты в странах, которые закупают зерно у России, и, в первую очередь, в Азербайджане.

«В том-то и вопрос, что мы сами, к сожалению, не можем себя обеспечить зерном, и зависимость от внешних рынков довольно чувствительная. Раньше тоже цены на хлеб поднимались, но это была другая форма поднятия цен, то есть, цена оставалась прежней, но сильно уменьшали вес хлеба. Сегодня уже дошли до такого состояния, что дальше уменьшать технологически невозможно. Поэтому вынуждены были повысить цену на хлеб. Если такая тенденция зависимости от внешних рынков будет продолжаться и дальше, то цены на привозные продукты, в том числе, и на хлебобулочные изделия, будут постоянно повышаться», — резюмирует эксперт.

Отметим, что в конце августа Грузия объявила, что из-за высоких цен намерена отказаться от российской пшеницы, и планирует переориентироваться на пшеницу Казахстана, рассчитывая, что та из-за нестабильной ситуации в Афганистане переориентирует эти объемы на грузинский рынок. А государственная компания по закупкам продовольствия Египта GASC 18 августа заявила, что закупила 180 тысяч тонн румынской и украинской пшеницы — российская не прошла по цене. Тем не менее, стоимость пшеницы на российском рынке продолжает расти.