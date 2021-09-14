Ученые выявили новые признаки деменции

14 сентября, 17:35


Исследователи из Японии выявили метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Окинавского института науки и технологи проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Исследователям удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для анализа.

Специалисты измерили уровни содержания в крови 124 продуктов обмена веществ и обнаружили 33 маркера, изменение в концентрации которых коррелировало с деменцией. Содержание семи из них у пациентов со слабоумием увеличивалось, а 26 — уменьшалось. 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, никогда ранее не ассоциировались с деменцией.

Те метаболиты, содержание которых увеличивалось, были обнаружены в плазме и имеют схожую структуру. Некоторые из них оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, что, по мнению ученых, может быть вероятной причиной развития деменции. Шесть из метаболитов, содержание которых сокращалось, были антиоксидантами и имелись в большом количестве у здоровых пожилых людей. Остальные соединения, по мнению ученых, играют роль в доставке питательных веществ и защите нейронов.

﻿

Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.