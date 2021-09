Ученые выявили новые признаки деменции

Исследователи из Японии выявили метаболиты крови, изменение в содержании которых ассоциируется с развитием слабоумия. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Окинавского института науки и технологи проанализировали образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Исследователям удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов достаточно стабильными для анализа.

Специалисты измерили уровни содержания в крови 124 продуктов обмена веществ и обнаружили 33 маркера, изменение в концентрации которых коррелировало с деменцией. Содержание семи из них у пациентов со слабоумием увеличивалось, а 26 — уменьшалось. 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, никогда ранее не ассоциировались с деменцией.

Те метаболиты, содержание которых увеличивалось, были обнаружены в плазме и имеют схожую структуру. Некоторые из них оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, что, по мнению ученых, может быть вероятной причиной развития деменции. Шесть из метаболитов, содержание которых сокращалось, были антиоксидантами и имелись в большом количестве у здоровых пожилых людей. Остальные соединения, по мнению ученых, играют роль в доставке питательных веществ и защите нейронов.