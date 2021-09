МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

«Мы опечалены гибелью по меньшей мере 20 человек в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва».

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Выражаем соболезнования семьям погибших в результате муссонных дождей и грязевых оползней, желаем скорейшего исцеления раненым»,- говорится в сообщении.

News on death of at least 20 people in Khyber Pakhtunkhwa province of #Pakistan saddened us. We express our condolences to the families of those killed as a result of torrential monsoon rains and mudslides and wish speedy recovery to the injured. 🇦🇿🇵🇰@ForeignOfficePk

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 13, 2021