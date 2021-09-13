Армения, похоже, готовится к новой войне

13 сентября, 11:35

В Армении продолжаются военные сборы резервистов. По оценкам экспертов, они носят беспрецедентный по масштабам характер. Первый этап начался еще 25 августа сроком на три месяца, второй трехмесячный этап сборов стартует 15 сентября. До конца года таким образом планируется «обстрелять» несколько тысяч резервистов.

Бывший кадровый офицер, военный обозреватель Нарек Нерсисян отмечает, что в Армении сборов такого масштаба не проводилось целых 15 лет, хотя закон об обороне устанавливает обязательное условие проводить сборы ежегодно. Тем не менее в оборонном бюджете отдельной статьи расходов на проведение военных сборов не было. И сейчас, когда власти решили наверстать упущенное, у многих нынешние масштабы сборов вызывают удивление.

«Но должен сказать, что ничего экстраординарного не происходит, Армения все еще находится в состоянии войны. С военно-политической и даже научной точки зрения война заканчивается только тогда, когда одна из сторон побеждает. Безусловно, мы понесли серьезные людские и территориальные потери, но война не закончилась. С этой точки зрения подобные сборы не должны кого-то пугать или удивлять», — сказал Нерсисян в интервью Sputnik Армения.

По его словам, Армении необходимо интенсифицировать эти учения, максимально приближая их к условиям реального боя.

Одновременно с этим к модернизации разгромленной осенью прошлого года в результате второй Карабахской войны армянской армии приступила Российская Федерация. Об этих планах, вопреки недовольству официального Баку, в последние месяцы стали открыто говорить в Москве. На днях Ереван посетила большая делегация Минобороны РФ.

 

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«Российская ловушка»: как ее обошёл Азербайджан и как в нее угодила Беларусь

13 сентября, 13:01

На 18 полигонах России и Беларуси продолжаются учения «Запад—2021». Они проводятся раз в два года попеременно на территории РФ и РБ. И на первый взгляд, все происходящее уже оставляет ощущение «дежавю»: те же официальные съемки РосТВ в стиле «броня крепка, и танки наши быстры», те же обеспокоенные заявления западных стран, которые требуют большей «прозрачности» в вопросе учений и т.д.

Но все же есть существенная разница — в поведении властей Беларуси. Четыре года назад, во время учений «Запад-2017», именно Минск требовал большей прозрачности и приглашения максимального числа наблюдателей. Более того, в Беларуси открыто противоречили России и настаивали на переносе учений на полигоны, находящиеся подальше от западных границ. Но теперь учения «Запад-2021» на территории Беларуси проходят по классическому сценарию российского военного шоу и «танца с саблями» у западных границ. И это уже не только и не столько про планы Кремля и Сувалскский коридор, сколько про суверенитет Беларуси. И возможность, точнее, «невозможность» для Минска устанавливать рамки и границы для того, что будет происходить на белорусской территории, и тем более проводить плюс и относительно, но все же многовекторную политику. Известна и «поворотная точка», после которой пространство для манёвра у Минска уже не осталось — президентские выборы 2020 года и жесткое подавление поствыборных протестов. А затем — принудительная посадка лайнера RyanAir и арест Протасевича.

Разумеется, никто не снимает с властей Беларуси ответственность ни за жесткое подавление протестов, ни за то, что происходило в СИЗО на улице Окрестина, ни тем более за перехват самолета с Протасевичем. Но… накануне выборов президента во главе антилукашенковской оппозиции, которой по штату положено быть жестко-прозападной, оказываются фигуры, весьма близкие к Кремлю. Один оппозиционный кандидат в президенты — Виктор Бабарико — до мая 2020 года руководил «Белгазпромбанком». Другой — Сергей Тихоновский, супруг Светланы Тихоновской — попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Оба они оказались под арестом еще до голосования, роль единого кандидата взяла на себя Светлана Тихановская, которая до этого вообще не занималась политикой…

Затем, в ночь с 9 на 10, после того, как объявлено о победе на выборах Александра Лукашенко с 80% голосов, в Беларуси вспыхивают протесты. Их масштабы удивляют многих. Беларусь воспринималась этаким «островком стабильности», здесь не было ни масштабных катастроф, ни крупных социальных потрясений. Но каким-то образом оппозиции удаётся вывести на улицы сотни тысяч своих сторонников. Что это? Известный парадокс «стабильности диктатур», которая, как и со «спящими вулканами», внезапно прерывается взрывом чудовищной силы? Или же в белорусскую оппозицию, во главе которой оказались прокремлевские фигуры, как раз накануне выборов «закачали» деньги, которые и позволили ей так «развернуться»? И если да, то откуда именно? Наконец, на пике протестов их лидеры так и не делают следующего шага от простого хождения по улицам с флажками и воздушными шариками, бездарно упуская шанс на реальную победу. Что это — идеализм, помноженный на клиническую наивность? Или протесты сознательно «сливают» их собственные лидеры? И опять-таки, по чьему совету?

И все это — на фоне заявлений Москвы в поддержку Александра Лукашенко, сообщений, что в РФ создан «резерв» силовиков на случай необходимости оказать помощь Беларуси и т.д., наконец, информации, что российских штрейкбрехеров привозят на место бастующих белорусских журналистов и шахтеров. Документальных подтверждений, что именно из Москвы посоветовали Лукашенко «разобраться» с протестующими максимально жестко, как бы не появилось, но и отметать эту версию тоже не получается. А уж в «деле Протасевича» о российском следе говорили куда определеннее. И как это все понимать? Цепь случайностей? Или с Беларусью просто разыграли «многоходовку», превратив ее лидера в глазах Запада в окончательного изгоя — так, что у Минска уже не оставалось пространства для манёвра и имелся только один путь: падать в объятия России? И сделали это как раз в тот момент, когда Беларусь начала активно наводить мосты с Западом, а на этом самом Западе начали потихоньку снижать «правозащитную» риторику?

Но самое интересное, что похожую «многоходовку», судя по всему, Москва пыталась разыграть уже против Азербайджана — еще в 2013 году. 9 октября 2013 года в нашей стране тоже проходили выборы президента. И вот уже в 2012 году Кремль начал сколачивать в Москве печально известный «Союз миллиардеров», где особого внимания заслуживает известный кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков. Вошедшие в его состав «олигархи» азербайджанского происхождения явно намерены принять самое активное участие в политической жизни своей родины. Начали, правда, неудачно — со встречи в московском «Президент-отеле» с представителями армянской диаспоры, где звучали такие расплывчато-примиренческие заявления, что в Баку это вызвало в лучшем случае недоумение.

А уже очень скоро Рустам Ибрагимбеков был выдвинут…единым кандидатом в президенты от вроде бы прозападного оппозиционного Нацсовета. До выборов, правда, не дошёл — не успел вовремя отказаться от российского гражданства, но осадок, как говорится, остался, вопросы тоже. Тем более что даже «политэмигранты» из Азербайджана внезапно принялись устраивать в Страсбурге балаганные шоу, призывая Европу не приобретать газ у Азербайджана, где «нарушают права человека», а покупать его у России. Представители, к примеру, ВР, оператора проекта, несмотря на настойчивые приглашения, на эти балаганы не пожаловали, а вот российские дипломаты там «засветились». Активность немецких левых на ниве «защиты прав человека в Азербайджане», при полном равнодушии к положению беженцев и вынужденных переселенцев и известном влиянии в их среде все того же «газпромовского» лобби тоже даёт определенную пищу для размышлений. А Азербайджан, напомним, как раз после выборов должен был решить, пойдет ли большой экспорт газа в газпромовский «Южный поток» или же в Баку сделают выбор в пользу независимого газового экспорта. И Москва на этом фоне прилагала все усилия, чтобы «столкнуть лбами» Азербайджан с Западом и лишить его позиций в нашей стране, используя силы и инструменты самого же Запада. Классическая тактика дзюдо, перенесённая в политику.

Тогда, как, впрочем, и позже, Азербайджан не удалось «столкнуть лбами» с Западом настолько, чтобы реальная независимость вылетела в газпромовскую «трубу». Наша страна с действительно самостоятельной политикой оказалась совсем не подходящим объектом для манипулятивной политики. Но то, что не сработало с Азербайджаном, похоже, было реализовано на белорусском треке. И вот это —ценная информация к размышлению не только для Беларуси и ее соседей, но и для нас.

Нурани