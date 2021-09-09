В Нахчыване проведены комплексные учения

В подразделениях и частях Отдельной общевойсковой армии проведены комплексные учения подразделений ПВО.

Для проверки бдительности и профессионализма личного состава в учениях также участвовала армейская авиация.

Комплексные учения начались с приведения подразделений и частей Отдельной общевойсковой армии в состояние высокой боевой готовности.

Согласно плану, было отработано отражение авиаударов зенитно-ракетные комплексами, радиотехникой и сухопутными войсками во взаимодействии с частями ПВО.

С целью повышения квалификации командиров и личного состава по ведению боя противовоздушной обороны в реальных боевых условиях к тренировкам с практическими полетами была привлечена армейская авиация, имитирующая воздушного противника.

На первом этапе была создана единая система противовоздушной обороны, не позволяющая авиации противника поражать объекты и группировки войск. При этом взаимодействие при стрельбе осуществлялось путем концентрации или распределения сил по целям.

На втором этапе был проведен обмен информацией между частями зенитно-ракетных войск и частями ПВО сухопутных войск. Взаимодействие при стрельбе осуществлялось путем распределения сил по секторам и высотам.

На третьем этапе происходил обмен информацией между зенитно-ракетными и сухопутными войсками ПВО, они были разделены на огневые зоны.

Таким образом, подразделения продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство при комплексной отработке противовоздушной обороны в реальных боевых условиях.