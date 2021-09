Ангела Меркель выступает за начало переговоров с талибами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением «Талибан» в Афганистане.

Соответствующее заявление глава германского кабмина сделала в ходе пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн — Вестфалия).

«Что касается представителей «Талибана», то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию нуждающихся в этом афганцев.

«Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой», — добавила глава германского правительства.

Она подчеркнула, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала «хорошим сигналом» тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

В свою очередь кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет, который сопровождал Меркель во время поездки в Хаген, этим летом пострадавший от наводнения, также высказался в поддержку переговоров с талибами.

Комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить «прочные и официальные дипломатические отношения с Германией».

Ангела Меркель при этом не сказала, что поддерживает возобновление полноценных дипломатических отношений с Афганистаном, контролируемым талибами.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас ранее заявил, что выступает за переговоры с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет «оплотом терроризма». «В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны», — заявил Мас 2 сентября.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами — США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.

