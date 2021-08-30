Гейдаров обвинил поджигателей лесов в предательстве интересов государства, нации, народа

«Вы знаете, что в летние месяцы в горных районах Азербайджана происходят пожары, особенно на лесных территориях, скошенных и нескошенных пшеничных полях. А в этом году, в отличие от прошлых лет, прошлых летних сезонов, пожаров произошло чуть больше. Сейчас мы провели осмотр территории в горной части села Абрых Габалинского района, понаблюдали как на земле, так и с вертолета. Действительно, по своей характеристике это похоже на природные пожары, но факты поджога также имеют место быть».

Об этом сегодня сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров после осмотра горной местности со сложным рельефом вблизи сел Солгуджа и Абрых Габалинского района, где произошел пожар.

Министр отметил, что правоохранительные органы будут расследовать данный вопрос: «И до этого расследовали, наблюдаются подобные факты. Это происходит либо из-за неосторожности, либо это преднамеренный поджог. Это, вероятно, будет расследовано. Но, на мой взгляд, совесть никому не должна позволять, чтобы в этой прекрасной природе Азербайджана совершать такие действия. Это блага, которые наши прадеды бережно хранили на протяжении многих сотен лет, и передали нам. Поэтому это надо беречь. И само население, и находящиеся там пастухи, и люди, собирающие ягоды, и сельское население — все, кто пользуется природой, должны ее беречь, а не прибегать к таким плохим поступкам. Само сельское население заявляет, что если один человек совершает какое-либо действие, то это от имени всего села, от имени сельского населения. Поэтому люди сами не должны допускать, чтобы кто-то из их села совершал такой шаг. Необходимо общественное порицание. Пока нет общественного порицания, есть безнаказанность, число подобных случаев растет» (цитата по АПА).

K.Гейдаров отметил, что они ежедневно получают информацию с территории: «Вы также знаете из прессы, что у нас в этой зоне задействованы 3 вертолета. Вероятно, происходящие пожары сегодня будут потушены. Но это не значит, что мы должны расслабляться. Лето все еще жаркое, есть факторы, о которых я говорил ранее. Поэтому и общественность, и правоохранительные органы, и другие органы, и работники экологии должны серьезно этим заниматься. Потому что это богатство принадлежит всему населению Азербайджана. Габала, Огуз, Шеки, Балакян и другие горные лесные территории являются для Азербайджана как бы источником кислорода, легкими. Поэтому пренебрежительное отношение к ним, на мой взгляд, ни один гражданин не должен это принимать. Каждый гражданин должен сообщать о таких случаях в правоохранительные органы, другие контролирующие органы. Может быть, какой-то гражданин совершает подобное, ну а как он воспринимает общественное порицание? Его дети, его семья принимают это? Поэтому мы все должны быть внимательны в этих вопросах. Защита природных ресурсов Азербайджана – это долг всех азербайджанцев».

Министр сказал, что работа пожарных заключается в тушении пожара после его возникновения: «Органы пожарного надзора также направляют соответствующие предупреждения. Но в любом случае общественность, сельское население, граждане, использующие эти природные ресурсы, не должны смотреть на это пренебрежительно, должны беречь их, поддерживать тех, кто их охраняет, доводить необходимую информацию до сведения соответствующих инстанций. По крайней мере, должно быть общественное осуждение. Как те, кто совершает это действие, выходят в село, смотрят в лицо своей семье?! Этим они совершают большой героизм? Наоборот, они совершают предательство против государства, нации, природы. Поэтому и в будущем необходимо очень серьезно отнестись к этим вопросам. Столько лесных массивов образовалось за сотни лет. Выжигать их в течение 5 минут… Я не могу назвать это иначе. Это не что иное, как предательство своего государства, нации, народа. Как еще можно назвать уничтожение богатства, созданного годами нашими поколениями, дедами, природой?».

Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что СМИ также должны сыграть важную роль в этом вопросе: «Спасибо СМИ за то, что они освещают эти вопросы. Но пропагандистскую работу надо вести на телевидении и в прессе, нужно просвещать людей. Созданное президентом Ильхамом Алиевым МЧС в силах отреагировать на все эти события. Но нельзя ли использовать эту силу где-нибудь еще? Получается, что они будут сжигать, уничтожать, а сотрудники МЧС будут спасать их от этой беды? Нет! Эти силы созданы для того, чтобы реагировать на те или иные стихийные, техногенные происшествия.

Насколько верно то, что кто-то по какой-либо причине поджигает лес? Еще раз повторяю, как он смотрит в лицо своей семье, обществу? Здесь во главе угла должно стоять общественное осуждение. Это осуждение формируется прежде всего средствами массовой информации. Это абсолютно недопустимо. У меня просьба по поводу того, чтобы в прессе, на телевидении и на сайтах была проведена серьезная работа по данному вопросу. Потому что польза природы человеку, человеческому организму предназначены для всех нас, а не только для тех, кто живет в той деревне, в том районе. Поэтому я прошу серьезно отнестись к этому вопросу».

К.Гейдаров отметил, что стихийные бедствия происходят во всем мире: «Горят леса, во всем мире происходят наводнения. Это стихийные бедствия. Когда было создано МЧС, Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев поставил перед нами важные задачи. Мы всегда руководствуемся словами нашего великого лидера Гейдара Алиева: «Легче предотвратить событие с самого начала, чем устранить его после события». Мы стараемся, это делают наши органы контроля, и это все положения утвержденного президентом Устава о нашем министерстве. В последнее время в Турции произошли беспрецедентные пожары. По поручению президента Азербайджана наши структуры также приняли участие в тушении пожаров, и мы оказали помощь и поддержку братскому народу Турции.

Такие пожары случаются по всему миру. Лесные пожары в России, горят тысячи, сотни тысяч гектаров лесов. И в Азербайджане существуют проблемы вследствие изменения климата. Нагретые пни могут стать причиной пожаров в лесу. Кроме того, иногда люди сжигают скошенные участки. Они совершают большую ошибку, наносят вред экологии и почве. Они не должны сжигать, должны обрабатывать, проводить иные агротехнические работы.

Для предотвращения пожаров у нас есть структуры пожарной охраны, а также ведомства по особым рискам, авиационный отряд, самолеты и вертолеты. Все это для предотвращения подобных инцидентов. Но люди как защищают свои дома и имущество, также должны оберегать природные ресурсы, так как и природные ресурсы принадлежат им».

К.Гейдаров отметил, что для борьбы с такими случаями существуют Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям и их ведомства: «Данные ведомства серьезно занимаются этими вопросами. В связи с этим есть государственные программы, разрабатываются новые программы. И эти программы касаются не только лесов. Как известно, в стране наблюдается и нехватка воды. Мы также должны начать реализацию программ по борьбе с нехваткой воды. Наблюдая с вертолета, мы увидели, насколько упал уровень наших рек. Это естественно. Но мы должны начать реализацию и программ по борьбе с нехваткой воды. Мы также должны реализовать новые государственные программы. Должны проделать много работы для аккумуляции воды в зимние месяцы и использования ее в качестве питьевой и оросительной в весенние и летние месяцы. Также есть поручение президента по поводу устранения проблемы с водой. Этой работой занимаются правительство и отдельные министерства и их ведомства. По мере реализации данных программ проблемы будут устранены».