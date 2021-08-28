Британские военнослужащие, остававшиеся в аэропорту Кабула, эвакуированы из Афганистана

29 августа, 01:10
epa09434541 A handout picture provided by the British Ministry of Defence (MOD) shows UK military personnel onboard a A400M aircraft departing Kabul, Afghanistan, 28 August 2021, as part of Operation PITTING. Eligible Afghans are also being evacuated to the UK via the UAE under the Afghan Relocation and Assistance Program (ARAP). Some will land and be processed at RAF Brize Norton (BZZ). EPA-EFE/JONATHAN GIFFORD / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: MOD/CROWN COPYRIGHT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Последний самолет с британскими военнослужащими, остававшимися в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана. Соответствующее сообщение в субботу вечером разместило Минобороны Соединенного Королевства в своем Twitter.

«Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул», — сказано в заявлении оборонн

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.