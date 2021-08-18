«Запрещённые» партнеры России

На улицах Кабула спешно закрашивают рекламу с девушками в свадебных платьях, а корреспондент CNN выходит в эфир в хиджабе, а британская The Guardian уже постит душераздирающий рассказ кабульской студентки, которой уже улюлюкают вслед, обещая, что это ее «последний день на улице» и советуя поскорее надеть паранджу, а сама она, вернувшись домой, прячет свои дипломы и сертификаты — город во власти талибов со всеми, как говорится, вытекающими, и эта картинка не очень вяжется с уверениями, будто бы талибы теперь другие, они стали куда «умереннее», чем в девяностые, и т.д. А правительства многих стран, включая и Азербайджан, внимательно отслеживают ситуацию и ищут ответ на вопрос, что теперь делать с Афганистаном и, главное, какую позицию занять в отношении «Талибана», который уже контролирует практически всю страну. А размышлять есть над чем: Афганистан — это не только маковые поля, но и перспективная логистика. А еще минеральные ресурсы — и руда, и драгоценные камни, и уголь, и нефть. И как быть? Проявлять сдержанность? Признать талибов законной властью, несмотря на всю их очевидную «нерукопожатность»? А может, не признавая режим официально, тем не менее «взаимодействовать в рабочем порядке»? И если да, то как далеко зайти в этом «взаимодействии»?

Большинство стран предпочитают не торопить события и ждут хоть какой-то ясности, на самом ли деле «Талибан» изменился по сравнению с девяностыми и если да, то достаточно ли, чтобы считать новые власти Афганистана вменяемой и договороспособной силой. Казалось бы, ту же позицию занимает и Россия, чей министр иностранных дел Сергей Лавров уже заверил, что признавать «Талибан» Москва пока не намерена.

Официально, конечно, «Талибан» в РФ — это по-прежнему запрещённая организация. А «Роскомнадзор» еще недавно блокировал на территории России даже иностранные Интернет-порталы, где это не указывалось. И можно даже поверить, что посол РФ в Афганистане Жирнов ведёт переговоры с талибами исключительно о безопасности российской дипмиссии. Тем более что переговоры эти ведутся за закрытыми дверями, и об их содержании можно только гадать.

Но аккредитованные в Кабуле российские дипломаты уже развернули настоящую «информационную войну» против свергнутых афганских властей. Тот же Жирнов уже заявил, что обстановка в Кабуле при талибах лучше, чем была при Гани. Никита Ищенко, пресс-секретарь посольства РФ в Афганистане, уже заявил журналистам: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не всё поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле». Здесь можно, конечно, поинтересоваться, зачем Гани, который, кроме всего прочего, еще и высококвалифицированный финансист, решил держать все своё состояние в наличных деньгах? Почему не вложил их в акции или подставные фирмы? Или хотя бы такой универсальный «депозит», как золото и бриллианты? На кого рассчитаны столь примитивные сказки? И самое главное, с какой целью власти РФ включаются во внутриафганскую информационную войну на стороне «Талибан»? Тем более что в неё включаются и РосСМИ? А небезызвестная Маргарита Симоньян уже делится в ФБ характерным постом, что люди, цепляющиеся за шасси самолетов в аэропорту Кабула — «это те, кто работал с американцами», «помогал заведено-полосатому флагу реализовывать свои плохо сформулированные задачи», и выносит вердикт: «Мораль. Не помогайте звездно-полосатому флагу». За чем читается вполне очевидное злорадство: так, мол, вам всем и надо.

И все это, будем реалистами, мало похоже на «цепь случайностей». Тем более что были уже и официальные визиты делегаций талибов в Москву, и пентагоновские «утечки», что именно с их помощью РФ рассчитывает выдавить американцев из Афганистана. Слишком многие косвенные признаки указывают на то, что Москва активно наводит мосты с талибами. Интерес понятен: укрепление позиций США в Афганистане, вблизи «южного подбрюшья» ОДКБ, не входило и не входит в планы Москвы. А что же до их нерукопожатности, так в партнёрах у Кремля были и Милошевич, и Караджич, и хунта в Мьянме, и это не считая европейских же «нациков» разных мастей, от Ле Пен до АдГ..На этом фоне вполне можно объявить, что талибы «исправились», они «белые и пушистые», и дружить с ними против Запада. А еще использовать как эффективную «пугаловку» для стран Центральной Азии, где с понятным напряжением ждут новых неприятных «сюрпризов» от «Талибан» и рассчитывают на помощь ОДКБ. Не говоря о том, что тех за талибов можно будет использовать на афганском поле и против Турции. Словом, остаётся только посочувствовать Рамзану Кадырову, который накануне весьма жестко «прошёлся» по их адресу и, возможно, попал пальцем в небо: теперь придётся менять приоритеты, «подтирать» свои прежние высказывания и переобуваться в пируэте.

Только вот здесь лучше помнить любимую загадку Авраама Линкольна: «Сколько лап у собаки, если хвост мы назовем лапой?». Как утверждают многие, большинство слушателей говорили, что пять. Тогда Линкольн отвечал: «Нет, их по-прежнему четыре. Названный лапой хвост — еще не лапа». И точно так же талибы, если их назвать «умеренными», «изменившимися» и вообще «борцами с американским империализмом», это еще не значит, что они действительно изменились и превратились в договороспосбных партнеров. Тем более что в глубинных своих традициях афганцы вообще не очень-то держат слово и выполняют обязательства, особенно если речь идет не о «своих», а об иностранцах.

И здесь уже нелишне вспомнить, как в 1940 году, после оккупации Норвегии гитлеровцами, СССР торопливо признал созданное ими оккупационное «правительство» Квислинга. И как после нападения Гитлера уже и на СССР 22 июня 1941 года это решение пришлось спешно пересматривать и заметать под ковёр. Просто потому, что если объявить бандитов и мошенников «достойными партнерами», это еще не значит, что они действительно стали таковыми.

Нурани, обозреватель