Турецкая генпрокуратура возбудила дело в связи с акцией «Помоги Турции» в соцсетях

Генпрокуратура Турецкой Республики в четверг начала расследование в связи с акцией «Помоги Турции», которая началась в соцсетях на фоне лесных пожаров в стране. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Причиной для разбирательства власти назвали то, что акция нацелена на «создание паники и страха в обществе» и «унижение государства». Следователи выясняют, кто является владельцем аккаунтов в Twitter, с которых начались распространение хэштега #helpTurkey (#помогиТурции) и критика принимаемых властями мер по борьбе с пожарами. К настоящему времени несколько десятков тысяч человек сделали репост этого хэштега или публикаций с его содержанием.

В основном критика в подобных постах сводится к тому, что власти не используют все имеющиеся у них технические средства для борьбы с огнем. Часть общественности, а также оппозиционные силы отмечают, что у страны есть собственный парк самолетов-амфибий, которые по не ясной им причине не задействованы. Чиновники при этом указывают, что техника очень старая и требует серьезного ремонта и обслуживания. Сам президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране «нет доступных к эксплуатации своих самолетов» для тушения пожаров, поэтому используются вертолеты и арендованные у России и Украины современные самолеты-амфибии.

Генпрокуратура считает подобные вбросы опасными и подрывающими усилия страны по сдерживанию огня. Отмечается также, что с аккаунтов, критикующих меры властей, ранее якобы были сделаны публикации в поддержку террористических организаций, и велась дезинформация.