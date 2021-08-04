Мать принцессы Евгении защищает своего зятя

5 августа, 01:00

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон прокомментировала скандальные кадры, на которых ее зять, Джек Бруксбэнк, весело проводит время на яхте в компании моделей. Ее слова на шоу BBC The One Show on Monday приводит «Корреспондент»  со ссылкой на издание Daily Mail.

«Джек, который попал на первые полосы газет, очень порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, я зову его Джеймсом Бондом. Он словно супергерой из моей книги (Фергюсон пишет книги для детей). Он отличный отец и потрясающий муж, и он всегда предпочитает держаться в тени. Так что объясню для всех, что эта история полностью сфабрикована: он является послом бренда текилы, и он выполнял свою работу», – заявила Сара.

Бруксбэнк попал в объективы папарацци в компании двух моделей и бывшего редактора глянца на яхте у острова Капри. В Италию он прилетел на благотворительный вечер UNICEF, как представитель бренда текилы Casamigos, которая является одним из спонсоров мероприятия.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».