Мать принцессы Евгении защищает своего зятя

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон прокомментировала скандальные кадры, на которых ее зять, Джек Бруксбэнк, весело проводит время на яхте в компании моделей. Ее слова на шоу BBC The One Show on Monday приводит «Корреспондент» со ссылкой на издание Daily Mail.

«Джек, который попал на первые полосы газет, очень порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, я зову его Джеймсом Бондом. Он словно супергерой из моей книги (Фергюсон пишет книги для детей). Он отличный отец и потрясающий муж, и он всегда предпочитает держаться в тени. Так что объясню для всех, что эта история полностью сфабрикована: он является послом бренда текилы, и он выполнял свою работу», – заявила Сара.

Бруксбэнк попал в объективы папарацци в компании двух моделей и бывшего редактора глянца на яхте у острова Капри. В Италию он прилетел на благотворительный вечер UNICEF, как представитель бренда текилы Casamigos, которая является одним из спонсоров мероприятия.