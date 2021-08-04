Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко?

4 августа, 14:47

Два из трех рекламных роликов, транслируемых на государственном белорусском телевидении, сделаны в интересах крупных корпораций из Европы и США. Об этом свидетельствует анализ, проведенный немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco — Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси, пишет DW.

Как отмечается в пресс-релизе правозащитников, распространенном в среду, 4 августа, эксперты организации в течение недели с 12 по 18 июля, наблюдали и оценивали рекламные блоки на трех государственных телеканалах: Беларусь 1, ОНТ и СТВ в вечерний прайм-тайм (с 19 до 22 часов). Из 874 показанных рекламных роликов почти две трети (63 процента) пришлось на западные компании. Белорусским рекламодателям принадлежит около 25 процентов рекламы. Остальные 12 процентов разделили между собой компании из Индии, России и Турции. Рекламные ролики демонстрируются непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, имеющих очевидный пропагандистский формат, указано в сообщении.

Среди западных корпораций лидируют американские концерны с общей долей 32 процента. Абсолютным лидером здесь является компания Procter & Gamble (США, 100 роликов). Далее идут Nestlé (Швейцария, 79), Mars (США, 44), Henkel (Германия, 43), Colgate-Palmolive (США, 37), Sandoz (Швейцария, 35), Coca-Cola (США, 35), PepsiCo (США, 33), Dr. Theiss Naturwaren (Германия, 32) и Mondelez International (29, США). Также были показаны 82 рекламных ролика компаний Carlsberg (Дания), L’Oréal и Sanofi (обе Франции), Dolorgiet (Германия), GlaxoSmithKline (Великобритания), Śnieżka (Польша) и Gedeon Richter (Венгрия).

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».