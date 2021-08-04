Западные корпорации финансируют пропаганду Лукашенко?

Два из трех рекламных роликов, транслируемых на государственном белорусском телевидении, сделаны в интересах крупных корпораций из Европы и США. Об этом свидетельствует анализ, проведенный немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco — Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси, пишет DW.

Как отмечается в пресс-релизе правозащитников, распространенном в среду, 4 августа, эксперты организации в течение недели с 12 по 18 июля, наблюдали и оценивали рекламные блоки на трех государственных телеканалах: Беларусь 1, ОНТ и СТВ в вечерний прайм-тайм (с 19 до 22 часов). Из 874 показанных рекламных роликов почти две трети (63 процента) пришлось на западные компании. Белорусским рекламодателям принадлежит около 25 процентов рекламы. Остальные 12 процентов разделили между собой компании из Индии, России и Турции. Рекламные ролики демонстрируются непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, имеющих очевидный пропагандистский формат, указано в сообщении.

Среди западных корпораций лидируют американские концерны с общей долей 32 процента. Абсолютным лидером здесь является компания Procter & Gamble (США, 100 роликов). Далее идут Nestlé (Швейцария, 79), Mars (США, 44), Henkel (Германия, 43), Colgate-Palmolive (США, 37), Sandoz (Швейцария, 35), Coca-Cola (США, 35), PepsiCo (США, 33), Dr. Theiss Naturwaren (Германия, 32) и Mondelez International (29, США). Также были показаны 82 рекламных ролика компаний Carlsberg (Дания), L’Oréal и Sanofi (обе Франции), Dolorgiet (Германия), GlaxoSmithKline (Великобритания), Śnieżka (Польша) и Gedeon Richter (Венгрия).