Армения анонсирует новую войну

Публичная деятельность сопряжена заботами о рейтинге популярности. Наравне со многими идеями акторы вынуждены думать о том, как не превратиться в объект насмешек. Не мало было случаев, когда популярные люди, нарастив багаж дивидендов, в одночасье превращались в антигероев. И все из-за одного промаха.

Слушая армянских политиков и экспертов, невольно приходишь к мысли, что они делают все, чтобы превратиться в героев политических пародий. Большинство их видений не имеет ничего общего с востребованными дискурсами, и соотносится с понятием фантасмагория.

Один армянский эксперт недавно ошеломил публику революционным открытием, заявив, будто строительство Зангезурского коридора чуть ли не есть прелюдия новой войны против Ирана, который вот-вот должен объявить о наличии у него ядерной бомбы.

Согласно его выводу, Запад должен наказать строптивого противника при участии Анкары и Баку. Он утверждает, что по новой коммуникации Турция будет доставлять военные грузы в Азербайджан, чтобы активно поддерживать военные действия.

Сказать, что у автора непорядок с политическим анализом, ничего не сказать. Человек прямолинейно будоражит сознание аудитории сенсационной ерундой. О каком профессионализме в таком случае может идти речь?

В регионе предсказуемая конъюнктура, и фактор жесткой силы отходит на задний план. 44-дневная война ответила на вопросы, которые до осени 2020 года казались неподъемно запутанными. Эксперты выказывали опасения на предмет вероятности большой региональной бойни. Но гипотеза отпала сама собой.

Ереван долго находился в цугцванге, и, понимая трудность положения, пытался заложить бомбу под региональный порядок, чтобы посредством интернационализации конфликта выйти из тягостного положения.

Баку исключил участие третьих сторон, избавил регион от большого риска, перечеркнув попытки привлечь внерегиональные силы в силовое противостояние. Устойчивый мир, отвечающий ожиданиям региональных государств, стал несущим элементом новой композиции. Обезвредив разрушительный запал милитаристской Армении, Баку выступил триггером мирного переустройства региона.

Платформа шести, от которой шарахаются армянские политики, это схематичная конфигурация поствоенной поры. В ее текстуре просматриваются еще форматы двусторонних, трехсторонних и даже четырехсторонних действий.

Ясная перспектива предполагает включение в геоэкономическую игру самой Армении, хотя она есть слабое звено цепочки. Сопредельные государства проявляют готовность к коллективному освоению преференций. Однако из Еревана возвещают о приближении более страшной коллизии.

Случись она, первой под ногами останется Армения, лишенная скрепов защищенности. Вместо того, чтобы откреститься от порочной практики раскручивания рисков, «умные» головы анонсируют новые столкновения. Умудрившись испортить отношения с Москвой, Ереван внес сумятицу и в связи с Тегераном, затуманил небосвод на грузинском направлении, загнав себя в тупик.

Беда в том, что на подрывную волну настроены не только аналитики, но и оппозиционные политики. Собственно, все, кто дует в фальшивую дуду, одного поля ягоды. Им не терпится перевернуть ситуацию вверх дном, лишь бы скинуть с пьедестала блок «Гражданский договор» и расчистить себе дорогу.

Странная, если не сказать чудовищная, логика реваншизма. Несогласные с мирным переустройством региона трубят, дескать, Армении в нынешней ситуации не нужна разблокировка коммуникаций, ибо она, проиграв войну, вступает в игру без гандикапа.

Они аж предупреждают, мол, Армения не должна стать объектом процесса, никто не волен ей диктовать. Дальше – больше.

Оказывается, региональные игроки разрабатывают проекты, «ведут геополитический торг за счет армянских территорий». Впору вопросить – а как неподвижная Армения намеревается выйти из стагнации? За счет чего и кого?

Возможно, за счет Парижа, а может Вашингтона, или еще кого-либо. Но они далеко, и их видения слишком размыты, чтобы сыграть конструктивную роль. Но противники включения Армении в региональную систему координат убежденно зовут на помощь заграницу, полагая, что она обязана помочь.

О доминирующих в стане армянских сил умонастроениях свидетельствует классическая сентенция, которую могут себе позволить только больные самомнением типы. «Открытие коммуникаций, — утверждают они, — не в наших интересах. Совершенная ложь, потому что разблокировка коммуникаций имеет цену. К сожалению, будем продолжать ее платить мы».

Контекст не нов, от него отдает типичным менторством и необъяснимым зазнайством. Откуда уверенность, что армяне всегда на правой стороне, и им все должны?

Все это от въевшейся в сознание атипичной уверенности, что армяне всегда впереди планеты всей. А формула торга по-армянски выглядит так — если спонсоры не заплатят, будем заказывать музыку войны. И за нее тоже должны платить другие.

Такая вот странная, далекая от миролюбия излюбленная фишка. Но лимит чудес вышел. Не будет больше ни войн, ни больших пожаров, потому как роковой порог пройден.

Наступила пора разумных действий. Кому они не по плечу, сгинут, как отживший свой век рудименты.

Тофик Аббасов, аналитик