Армения анонсирует новую войну

4 августа, 10:27

Публичная деятельность сопряжена заботами о рейтинге популярности. Наравне со многими идеями акторы вынуждены думать о том, как не превратиться в объект насмешек. Не мало было случаев, когда популярные люди, нарастив багаж дивидендов, в одночасье превращались в антигероев. И все из-за одного промаха.

Слушая армянских политиков и экспертов, невольно приходишь к мысли, что они делают все, чтобы превратиться в героев политических пародий. Большинство их видений не имеет ничего общего с востребованными дискурсами, и соотносится с понятием фантасмагория.

Один армянский эксперт недавно ошеломил публику революционным открытием, заявив, будто строительство Зангезурского коридора чуть ли не есть прелюдия новой войны против Ирана, который вот-вот должен объявить о наличии у него ядерной бомбы.

Согласно его выводу, Запад должен наказать строптивого противника при участии Анкары и Баку. Он утверждает, что по новой коммуникации Турция будет доставлять военные грузы в Азербайджан, чтобы активно поддерживать военные действия.

Сказать, что у автора непорядок с политическим анализом, ничего не сказать.  Человек прямолинейно будоражит сознание аудитории сенсационной ерундой. О каком профессионализме в таком случае может идти речь?

В регионе предсказуемая конъюнктура, и фактор жесткой силы отходит на задний план. 44-дневная война ответила на вопросы, которые до осени 2020 года казались неподъемно запутанными. Эксперты выказывали опасения на предмет вероятности большой региональной бойни. Но гипотеза отпала сама собой.

Ереван долго находился в цугцванге, и, понимая трудность положения, пытался заложить бомбу под региональный порядок, чтобы посредством интернационализации конфликта выйти из тягостного положения.

Баку исключил участие третьих сторон, избавил регион от большого риска, перечеркнув попытки привлечь внерегиональные силы в силовое противостояние. Устойчивый мир, отвечающий ожиданиям региональных государств, стал несущим элементом новой композиции. Обезвредив разрушительный запал милитаристской Армении, Баку выступил триггером мирного переустройства региона.

Платформа шести, от которой шарахаются армянские политики, это схематичная конфигурация поствоенной поры. В ее текстуре просматриваются еще форматы двусторонних, трехсторонних и даже четырехсторонних действий.

Ясная перспектива предполагает включение в геоэкономическую игру самой Армении, хотя она есть слабое звено цепочки. Сопредельные государства проявляют готовность к коллективному освоению преференций. Однако из Еревана возвещают о приближении более страшной коллизии.

Случись она, первой под ногами останется Армения, лишенная скрепов защищенности. Вместо того, чтобы откреститься от порочной практики раскручивания рисков, «умные» головы анонсируют новые столкновения. Умудрившись испортить отношения с Москвой, Ереван внес сумятицу и в связи с Тегераном, затуманил небосвод на грузинском направлении, загнав себя в тупик.

Беда в том, что на подрывную волну настроены не только аналитики, но и оппозиционные политики. Собственно, все, кто дует в фальшивую дуду, одного поля ягоды. Им не терпится перевернуть ситуацию вверх дном, лишь бы скинуть с пьедестала блок «Гражданский договор» и расчистить себе дорогу.

Странная, если не сказать чудовищная, логика реваншизма. Несогласные с мирным переустройством региона трубят, дескать, Армении в нынешней ситуации не нужна разблокировка коммуникаций, ибо она, проиграв войну, вступает в игру без гандикапа.

Они аж предупреждают, мол, Армения не должна стать объектом процесса, никто не волен ей диктовать. Дальше – больше.

Оказывается, региональные игроки разрабатывают проекты, «ведут геополитический торг за счет армянских территорий». Впору вопросить – а как неподвижная Армения намеревается выйти из стагнации? За счет чего и кого?

Возможно, за счет Парижа, а может Вашингтона, или еще кого-либо. Но они далеко, и их видения слишком размыты, чтобы сыграть конструктивную роль. Но противники включения Армении в региональную систему координат убежденно зовут на помощь заграницу, полагая, что она обязана помочь.

О доминирующих в стане армянских сил умонастроениях свидетельствует классическая сентенция, которую могут себе позволить только больные самомнением типы. «Открытие коммуникаций, — утверждают они, — не в наших интересах. Совершенная ложь, потому что разблокировка коммуникаций имеет цену. К сожалению, будем продолжать ее платить мы».

Контекст не нов, от него отдает типичным менторством и необъяснимым зазнайством. Откуда уверенность, что армяне всегда на правой стороне, и им все должны?

Все это от въевшейся в сознание атипичной уверенности, что армяне всегда впереди планеты всей. А формула торга по-армянски выглядит так — если спонсоры не заплатят, будем заказывать музыку войны. И за нее тоже должны платить другие.

Такая вот странная, далекая от миролюбия излюбленная фишка. Но лимит чудес вышел. Не будет больше ни войн, ни больших пожаров, потому как роковой порог пройден.

Наступила пора разумных действий. Кому они не по плечу, сгинут, как отживший свой век рудименты.

Тофик Аббасов, аналитик

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Какой мир констатируют миротворцы?

3 августа, 16:56

Российские средства массовой информации, в особенности, федеральные каналы, частенько выводят в блок официоза вести из зоны Карабаха, где сосредоточены миротворцы РФ. Они, как известно, занимают позиции в районах проживания армянского меньшинства, где сооружают разделительные линии, чтобы исключить контакты между азербайджанцами и армянами. Свинцовая тональность сообщений зачастую напоминает стиль боевых сводок с линии фронта, хотя военных действий там давно нет.

Риски, конечно, имеются, и исходят от недобитых и пока еще не сдавших оружие сепаратистов, которые облюбовали лесные просторы. Пользуясь содержимым многочисленных схронов и подземных укрытий, они периодически нарушают тишину, провоцируют азербайджанских военных на ответные действия.

Несколько раз нарывались на огненные побоища, получив поучительные уроки. Имея точное представления о причинах и следствиях преступных действий, а российские миротворцы совместно с турецкими коллегами постоянно мониторят обстановку, иногда проявляют непонятную сдержанность в отношении возмутителей спокойствия.

Известны тревожные факты, приведшие к подрывам на минах российских миротворцев. Зафиксированы смерти и серьезные ранения членов личного состава.

Неизвестно, проводили ли военные органы расследования по имевшим место серьезным инцидентам. Однако обращает на себя внимание хладнокровие и терпимость российского командования, не посчитавшего нужным сделать серьезные предупреждения и внушения представителям так называемых самодеятельных управленческих структур.

Зато время от времени миротворцы, словно спецподразделения, находящиеся в окопах жаркого фронта, распространяют сводки о занятиях по боевой подготовке. Хоть и сообщается, что к такого рода мероприятиям причастны подразделения материально-технического обеспечения миротворческого контингента, сведения относительно отработки тактики ведения боя вызывают далеко не умиротворяющие ассоциации.

Во время испытательных операций, маневров и учений случаются истории с летальным исходом. Зачастую отработка намеченных операций проводится в условиях, максимально приближенных к боевым. От этого не легче родным и близким военнослужащих, которым приходится узнавать о положении в карабахском регионе Азербайджана из тех же российских СМИ.

Не сдавшиеся армянские сепаратисты и разного рода бандиты горазды на неадекватные действия. В условиях нарастающей русофобии приходится констатировать, что командование миротворцев по долгу службы обязано не упускать из виду их перемещения и маневры. Но вместо того, чтобы усиливать работу по обезвреживанию опасных элементов, миротворцы интенсифицируют отработку оперативно-тактических навыков.

Последние вести от них и вовсе вызывают обескураживающее чувство.  Сообщается о проведении личным составом комплексных упражнений и стрельб, о создании определенной обстановки для преодоления минно-взрывных заграждений, нанесения огневого поражения мелким группам условного противника и эвакуации личного состава из подбитой бронетехники. Все, как в настоящем бою.

Военным в любых условиях важно быть готовыми к выполнению задач повышенной сложности, однако насколько это актуально для миротворцев, находящихся на азербайджанской земле?

Судя по детальным сообщениям об учениях, у массовой аудитории создается впечатление, что российский контингент находится во враждебных условиях, и оттачивание боевого мастерства превращается в крайнюю необходимость ради обеспечения безопасности личного состава.

С момента распада СССР в Азербайджане не было и нет воинствующей ксенофобии даже в отношении армян. Этого не сказать об армянах, оказавшихся в угаре националистической ненависти в отношении всех, в том числе и русских. И когда представители командования в своих пояснениях и реляциях для общественности высокопарно рапортуют об успехах учений, поневоле возникают тревожные ассоциации.

Миротворцы, учитывая специфичность их миссии, обязаны играть на умиротворение обстановки, вести разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы выбить из него сепаратистскую и прочую агрессивную дурь. Однако размах и военно-техническая составляющая программы занятий показывает, что вовсе не защита мира, а предмет боевой подготовки задействованных подразделений является основной задачей российского контингента.

Спору нет, тактико-специальная подготовка важна для военных везде и всюду, однако особенности миссии миротворцев невозможно спутать ни с чем.

Российские военные то ли по незнанию, то ли нарочито накручивают рейтинги сложности выполняемых операций, ставя во главу угла не осушение болота сепаратизма, а занятия по боевой подготовке с использованием специальной техники, боевых машин и других средств.

Можно предположить, что миротворцы готовятся к полномасштабным военным действиям с заклятым недругом. Спрашивается, а против кого в недавнем прошлом проводились минометные стрельбы? Это ведь очень важный и серьезный сегмент подготовки, и его постоянно оттачивают подразделения, ждущие переброску на места боевых действий. Неужели в текущих условиях в Карабахе контингенту миротворцев угрожает армия Азербайджана? А может какая-то другая?!

Единственная опасность, угрожающая всем, в том числе и миротворцам, это свободно перемещающиеся по открытыми коридорам армяне, которые по ночам везут контрабанду. А посты миротворцев, которые по долгу службы должны смотреть в оба, даже в ус не дуют.

Да и используемые контингентом понятия и термины дают пищу для тревожных размышлений. К слову, такая формулировка, как «отражение диверсионной группы противника», звучит не только двойственно, но даже провокативно. Создается мнение, что российский контингент находится в Азербайджане сугубо в эксклюзивном режиме, выслеживая не реально существующих армянских сепаратистов, а каких-то хорошо вооруженных, но виртуальных коммандос, на след которых трудно выйти.  

Миротворцы, где бы ни выполняли миссию, обязаны реализовать себя, свои возможности через стабилизационные действия, и никак не будоражить всеобщее сознание, которое всегда болезненно реагирует на пункты разногласий.

Тофик Аббасов, аналитик