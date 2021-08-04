Москва воздержалась от «контрольного выстрела» по Минской группе

4 августа, 09:37

Россия на прошлой неделе сменила сопредседателя Минской группы ОБСЕ — вместо Игоря Попова страну в этой структуре теперь представляет 59-летний Игорь Ховаев. На южнокавказских дипломатических площадках новый сопредседатель известен мало — до последнего времени он занимал пост посла России на Филиппинах в 2015-2020 годах, по совместительству был также послом РФ в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии (2015-2020).

Можно, конечно, выстроить множество версий, какие политические страсти и интриги могут стоять за таким решением. Ротация дипломатов — традиционный ход. Вместе с тем сама по себе смена сопредседателя МГ ОБСЕ от России не оставляет сомнений: Москва не намерена окончательно «добивать» эту структуру. Как полагают многие эксперты, Минская группа — это одна из немногих сохранившихся площадок, где наличествует не конфронтация, а дипломатическое взаимодействие России и Запада (пусть и с нулевым КПД), и рушить его, уплотняя собственную изоляцию, РФ совсем не хочется.

Точно так же по меньшей мере трудно исключать, что отставка Попова — прямое следствие откровений американского сопредседателя Ричарда Хогланда. «Когда я был сопредседателем от США, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой план урегулирования конфликта, похожий на существующие Мадридские принципы, который стал неофициально известен как «план Лаврова», хотя нас предупредили, чтобы мы называли его просто «планом на столе», — цитировал его сенсационные воспоминания Minval.az. — Когда план был обнародован, я спросил своего замечательного коллегу, российского сопредседателя Попова, действительно ли Кремль согласится его реализовать, если Ереван и Баку уступят и примут план. Его откровенный ответ был таким: «Конечно, нет»». Искушённые наблюдатели уже вспомнили, что в декабре 2020 года сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли в регион без своего российского коллеги — как было официально объявлено, Попов тогда болел коронавирусом.

Но как минимум имеет право на существование и другая версия. После победы Азербайджана в 44-дневной войне создалась принципиально иная ситуация. Она требует новых подходов, новых решений и, как следствие, новых персоналий.

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений даёт то самое заявление сопредседателей, которое в качестве представителя РФ подписывал уже не Попов, а новоназначенный Ховаев. И, несмотря на то, что после более чем четверти века безрезультатных вояжей и ничего не значащих документов отношение к Минской группе в регионе, вежливо выражаясь, скептическое, нынешний документ вполне может претендовать на статус «поворотной точки». Ховаев, еще недавно представлявший Россию на Филиппинах и в Микронезии, судя по всему, уверенно вошёл в дело — сопредседатели призвали стороны не только немедленно разрядить обстановку, а также воздержаться от провокационной риторики и действий, но и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня. О закулисных торгах можно только догадываться, но результат налицо: представители американской и французской дипломатии подписали документ, где призывают стороны выполнять условия того самого документа, который подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин и на основе которого в Карабахе появились российские миротворцы, а также совместный с Турцией мониторинговый центр в Агдаме. Москва воздержалась от «контрольного выстрела» по Минской группе, а США и Франция получили возможность вернуться в переговорный процесс, но им пришлось признать сложившиеся реалии и не пытаться их перекраивать в одностороннем порядке. Для России это если и не дипломатическая победа, то во всяком случае серьезное достижение. Для Азербайджана — позитивный сигнал. А вот для Еревана — настоящая катастрофа.

В самом деле, сопредседатели прежде всего похоронили надежды армянской дипломатии, что возобновление переговоров в рамках Минской группы позволит «соскочить» с выполнения условий капитуляции, закреплённых в заявлении от 9-10 ноября, и выторговать для себя лучшие условия. Сопредседатели, если кто забыл, призывают стороны к полному выполнению именно этих обязательств. В их заявлении нет ни слова о возвращении к заранее согласованным планам и пакетам предложений, не упоминается и вопрос статуса Карабаха — словом, все то, от чего Армения в своё время высокомерно отказывалась, теперь мечтает вернуть и прилагает прямо-таки титанические усилия, чтобы вернуться к «минскому формату». Как показывает практика, возвращение к минскому формату вовсе не означает реанимации «Казанского документа» или «мадридских принципов». Более того, рухнули и надежды Армении на то, что ей удастся сыграть на соперничестве разных стран и создать «дипломатический противовес». И вряд ли это так уж неожиданно. У политиков из Вашингтона и Парижа наличествуют, конечно, свои интересы, но вот вкладывать серьёзные политические инвестиции в страну, где даже границы охраняют российские пограничники — увольте. И самое главное, заявление от 9-10 ноября, конечно, блестящая дипломатическая победа Азербайджана, но прежде всего это закрепление на бумаге результатов войны, где Азербайджан одержал победу, а Армения не просто проиграла — она была разгромлена. Вполне логично, что теперь, вслед за военным разгромом, Армении приходится подписывать и дипломатическую капитуляцию. И как бы ни хотелось «переиграть», «вернуть» и вообще «пить чай в Баку», лучше воздержаться от рискованных телодвижений. Даже капитулировать лучше дипломатическим путём. Просто потому что это, во-первых, не так болезненно. А во-вторых, попытки «переиграть» и «перекроить» закончатся новым разгромом и еще более тяжелой капитуляцией.

И да, никакая Минская группа в этом случае не поможет.

Нурани, обозреватель

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Какой мир констатируют миротворцы?

3 августа, 16:56

Российские средства массовой информации, в особенности, федеральные каналы, частенько выводят в блок официоза вести из зоны Карабаха, где сосредоточены миротворцы РФ. Они, как известно, занимают позиции в районах проживания армянского меньшинства, где сооружают разделительные линии, чтобы исключить контакты между азербайджанцами и армянами. Свинцовая тональность сообщений зачастую напоминает стиль боевых сводок с линии фронта, хотя военных действий там давно нет.

Риски, конечно, имеются, и исходят от недобитых и пока еще не сдавших оружие сепаратистов, которые облюбовали лесные просторы. Пользуясь содержимым многочисленных схронов и подземных укрытий, они периодически нарушают тишину, провоцируют азербайджанских военных на ответные действия.

Несколько раз нарывались на огненные побоища, получив поучительные уроки. Имея точное представления о причинах и следствиях преступных действий, а российские миротворцы совместно с турецкими коллегами постоянно мониторят обстановку, иногда проявляют непонятную сдержанность в отношении возмутителей спокойствия.

Известны тревожные факты, приведшие к подрывам на минах российских миротворцев. Зафиксированы смерти и серьезные ранения членов личного состава.

Неизвестно, проводили ли военные органы расследования по имевшим место серьезным инцидентам. Однако обращает на себя внимание хладнокровие и терпимость российского командования, не посчитавшего нужным сделать серьезные предупреждения и внушения представителям так называемых самодеятельных управленческих структур.

Зато время от времени миротворцы, словно спецподразделения, находящиеся в окопах жаркого фронта, распространяют сводки о занятиях по боевой подготовке. Хоть и сообщается, что к такого рода мероприятиям причастны подразделения материально-технического обеспечения миротворческого контингента, сведения относительно отработки тактики ведения боя вызывают далеко не умиротворяющие ассоциации.

Во время испытательных операций, маневров и учений случаются истории с летальным исходом. Зачастую отработка намеченных операций проводится в условиях, максимально приближенных к боевым. От этого не легче родным и близким военнослужащих, которым приходится узнавать о положении в карабахском регионе Азербайджана из тех же российских СМИ.

Не сдавшиеся армянские сепаратисты и разного рода бандиты горазды на неадекватные действия. В условиях нарастающей русофобии приходится констатировать, что командование миротворцев по долгу службы обязано не упускать из виду их перемещения и маневры. Но вместо того, чтобы усиливать работу по обезвреживанию опасных элементов, миротворцы интенсифицируют отработку оперативно-тактических навыков.

Последние вести от них и вовсе вызывают обескураживающее чувство.  Сообщается о проведении личным составом комплексных упражнений и стрельб, о создании определенной обстановки для преодоления минно-взрывных заграждений, нанесения огневого поражения мелким группам условного противника и эвакуации личного состава из подбитой бронетехники. Все, как в настоящем бою.

Военным в любых условиях важно быть готовыми к выполнению задач повышенной сложности, однако насколько это актуально для миротворцев, находящихся на азербайджанской земле?

Судя по детальным сообщениям об учениях, у массовой аудитории создается впечатление, что российский контингент находится во враждебных условиях, и оттачивание боевого мастерства превращается в крайнюю необходимость ради обеспечения безопасности личного состава.

С момента распада СССР в Азербайджане не было и нет воинствующей ксенофобии даже в отношении армян. Этого не сказать об армянах, оказавшихся в угаре националистической ненависти в отношении всех, в том числе и русских. И когда представители командования в своих пояснениях и реляциях для общественности высокопарно рапортуют об успехах учений, поневоле возникают тревожные ассоциации.

Миротворцы, учитывая специфичность их миссии, обязаны играть на умиротворение обстановки, вести разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы выбить из него сепаратистскую и прочую агрессивную дурь. Однако размах и военно-техническая составляющая программы занятий показывает, что вовсе не защита мира, а предмет боевой подготовки задействованных подразделений является основной задачей российского контингента.

Спору нет, тактико-специальная подготовка важна для военных везде и всюду, однако особенности миссии миротворцев невозможно спутать ни с чем.

Российские военные то ли по незнанию, то ли нарочито накручивают рейтинги сложности выполняемых операций, ставя во главу угла не осушение болота сепаратизма, а занятия по боевой подготовке с использованием специальной техники, боевых машин и других средств.

Можно предположить, что миротворцы готовятся к полномасштабным военным действиям с заклятым недругом. Спрашивается, а против кого в недавнем прошлом проводились минометные стрельбы? Это ведь очень важный и серьезный сегмент подготовки, и его постоянно оттачивают подразделения, ждущие переброску на места боевых действий. Неужели в текущих условиях в Карабахе контингенту миротворцев угрожает армия Азербайджана? А может какая-то другая?!

Единственная опасность, угрожающая всем, в том числе и миротворцам, это свободно перемещающиеся по открытыми коридорам армяне, которые по ночам везут контрабанду. А посты миротворцев, которые по долгу службы должны смотреть в оба, даже в ус не дуют.

Да и используемые контингентом понятия и термины дают пищу для тревожных размышлений. К слову, такая формулировка, как «отражение диверсионной группы противника», звучит не только двойственно, но даже провокативно. Создается мнение, что российский контингент находится в Азербайджане сугубо в эксклюзивном режиме, выслеживая не реально существующих армянских сепаратистов, а каких-то хорошо вооруженных, но виртуальных коммандос, на след которых трудно выйти.  

Миротворцы, где бы ни выполняли миссию, обязаны реализовать себя, свои возможности через стабилизационные действия, и никак не будоражить всеобщее сознание, которое всегда болезненно реагирует на пункты разногласий.

Тофик Аббасов, аналитик