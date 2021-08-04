Москва воздержалась от «контрольного выстрела» по Минской группе

Россия на прошлой неделе сменила сопредседателя Минской группы ОБСЕ — вместо Игоря Попова страну в этой структуре теперь представляет 59-летний Игорь Ховаев. На южнокавказских дипломатических площадках новый сопредседатель известен мало — до последнего времени он занимал пост посла России на Филиппинах в 2015-2020 годах, по совместительству был также послом РФ в Республике Палау и Федеративных Штатах Микронезии (2015-2020).

Можно, конечно, выстроить множество версий, какие политические страсти и интриги могут стоять за таким решением. Ротация дипломатов — традиционный ход. Вместе с тем сама по себе смена сопредседателя МГ ОБСЕ от России не оставляет сомнений: Москва не намерена окончательно «добивать» эту структуру. Как полагают многие эксперты, Минская группа — это одна из немногих сохранившихся площадок, где наличествует не конфронтация, а дипломатическое взаимодействие России и Запада (пусть и с нулевым КПД), и рушить его, уплотняя собственную изоляцию, РФ совсем не хочется.

Точно так же по меньшей мере трудно исключать, что отставка Попова — прямое следствие откровений американского сопредседателя Ричарда Хогланда. «Когда я был сопредседателем от США, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой план урегулирования конфликта, похожий на существующие Мадридские принципы, который стал неофициально известен как «план Лаврова», хотя нас предупредили, чтобы мы называли его просто «планом на столе», — цитировал его сенсационные воспоминания Minval.az. — Когда план был обнародован, я спросил своего замечательного коллегу, российского сопредседателя Попова, действительно ли Кремль согласится его реализовать, если Ереван и Баку уступят и примут план. Его откровенный ответ был таким: «Конечно, нет»». Искушённые наблюдатели уже вспомнили, что в декабре 2020 года сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли в регион без своего российского коллеги — как было официально объявлено, Попов тогда болел коронавирусом.

Но как минимум имеет право на существование и другая версия. После победы Азербайджана в 44-дневной войне создалась принципиально иная ситуация. Она требует новых подходов, новых решений и, как следствие, новых персоналий.

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений даёт то самое заявление сопредседателей, которое в качестве представителя РФ подписывал уже не Попов, а новоназначенный Ховаев. И, несмотря на то, что после более чем четверти века безрезультатных вояжей и ничего не значащих документов отношение к Минской группе в регионе, вежливо выражаясь, скептическое, нынешний документ вполне может претендовать на статус «поворотной точки». Ховаев, еще недавно представлявший Россию на Филиппинах и в Микронезии, судя по всему, уверенно вошёл в дело — сопредседатели призвали стороны не только немедленно разрядить обстановку, а также воздержаться от провокационной риторики и действий, но и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня. О закулисных торгах можно только догадываться, но результат налицо: представители американской и французской дипломатии подписали документ, где призывают стороны выполнять условия того самого документа, который подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин и на основе которого в Карабахе появились российские миротворцы, а также совместный с Турцией мониторинговый центр в Агдаме. Москва воздержалась от «контрольного выстрела» по Минской группе, а США и Франция получили возможность вернуться в переговорный процесс, но им пришлось признать сложившиеся реалии и не пытаться их перекраивать в одностороннем порядке. Для России это если и не дипломатическая победа, то во всяком случае серьезное достижение. Для Азербайджана — позитивный сигнал. А вот для Еревана — настоящая катастрофа.

В самом деле, сопредседатели прежде всего похоронили надежды армянской дипломатии, что возобновление переговоров в рамках Минской группы позволит «соскочить» с выполнения условий капитуляции, закреплённых в заявлении от 9-10 ноября, и выторговать для себя лучшие условия. Сопредседатели, если кто забыл, призывают стороны к полному выполнению именно этих обязательств. В их заявлении нет ни слова о возвращении к заранее согласованным планам и пакетам предложений, не упоминается и вопрос статуса Карабаха — словом, все то, от чего Армения в своё время высокомерно отказывалась, теперь мечтает вернуть и прилагает прямо-таки титанические усилия, чтобы вернуться к «минскому формату». Как показывает практика, возвращение к минскому формату вовсе не означает реанимации «Казанского документа» или «мадридских принципов». Более того, рухнули и надежды Армении на то, что ей удастся сыграть на соперничестве разных стран и создать «дипломатический противовес». И вряд ли это так уж неожиданно. У политиков из Вашингтона и Парижа наличествуют, конечно, свои интересы, но вот вкладывать серьёзные политические инвестиции в страну, где даже границы охраняют российские пограничники — увольте. И самое главное, заявление от 9-10 ноября, конечно, блестящая дипломатическая победа Азербайджана, но прежде всего это закрепление на бумаге результатов войны, где Азербайджан одержал победу, а Армения не просто проиграла — она была разгромлена. Вполне логично, что теперь, вслед за военным разгромом, Армении приходится подписывать и дипломатическую капитуляцию. И как бы ни хотелось «переиграть», «вернуть» и вообще «пить чай в Баку», лучше воздержаться от рискованных телодвижений. Даже капитулировать лучше дипломатическим путём. Просто потому что это, во-первых, не так болезненно. А во-вторых, попытки «переиграть» и «перекроить» закончатся новым разгромом и еще более тяжелой капитуляцией.

И да, никакая Минская группа в этом случае не поможет.

Нурани, обозреватель