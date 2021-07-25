В Сухопутных войсках США намерены модернизировать тактические колёсные машины (ТКМ) и разработать новую концепцию ведения боевых действий из-за «растущего беспокойства» Вашингтона по поводу конкуренции с Россией и Китаем. Об этом говорится в отчёте американской Счётной палаты.

«Ввиду сокращения численности контингента в рамках глобальной войны с терроризмом и растущего беспокойства относительно конкуренции с РФ и Китаем Министерство Сухопутных войск США сместило оперативный курс борьбы с повстанцами на сдерживание и подготовку к потенциальному конфликту с близкими по силам конкурентами», — сказано в отчёте, выдержки из которого приводит RT.

В Счётной палате Штатов отметили, что в ходе возможных операций против «практически равных конкурентов» важную роль играют тактические колёсные машины, такие как HMMWV — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство.

Как указано в документе, Сухопутным войскам США дополнительно требуется более 218 тысяч военных внедорожников, в то время как сейчас парк техники данного типа насчитывает свыше 242 тысяч единиц. Военные также проводят различные исследования с целью разработки новой стратегии модернизации своей техники.

Кроме того, в Пентагоне разрабатывают новую концепцию ведения боевых действий, призванную определить, каким именно образом Армия США будет взаимодействовать с другими службами в нескольких сферах. При этом цель документа состоит в том, чтобы создать для противников многочисленные трудности с помощью применения сил и средств, одновременно действующих на земле, в воздухе, на воде, а также в кибернетическом и космическом пространстве.

Американская Счётная палата уточняет, что Минобороны США планирует подготовить силы, способные действовать в таких условиях, к 2028 году.

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