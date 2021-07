Вертолет-дрон Ingenuity («Изобретательность»), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), совершил десятый автономный полет на Красной планете, сообщило в воскресенье НАСА в твиттере.

Это был самый сложный полет с десятью пунктами на маршруте на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Он проходил в районе, который называется «Поднятые хребты». Вертолет смог сделать многочисленные фотографии местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

В ходе самого первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и вес 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхности Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года. Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called «Raised Ridges.» This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT

— NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021