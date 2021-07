03-09-2019 Amsterdam Prince Harry during the start of the new partnership between Booking.com, Ctrip, TripAdvisor and Visa for helping to protect the tourist destinations and travel industry, Eco travel travalyst at the A’dam Tower.

Принц Гарри не подтвердил информацию, согласно которой он опубликует часть своих мемуаров, когда умрет его бабушка, королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает таблоид Newsweek.

Представитель герцога Сассекского опроверг любые предположения о том, что планируется издать вторые мемуары, назвав подобные утверждения «ложными сообщениями СМИ».

Поясняется, что принц Гарри сейчас работает только на одними мемуарами, их планируют издать в конце следующего года.

Мемуары, которые герцог сейчас пишут, характеризуются издателем как «интимные и искренние мемуары одной из самых увлекательных и влиятельных мировых фигур нашего времени».

Предварительно, герцог поговорил с королевской семьей о своих планах написать книгу до объявления новостей. Также принц Гарри «не будет ожидать получения разрешения на проект от Букингемского дворца.»

Minval.az