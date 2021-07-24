Более 160 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков.

Об этом сообщили в МВД республики, передает ТАСС.

По информации министерства, в этот день во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение») Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: «Свобода, равенство, братство!», «Сопротивление!», «Освободим Францию!».

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что «решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты».

Манифестанты по всей стране призывают власти отказаться от законопроекта, предусматривающего вакцинацию медиков и расширяющего действие санитарных пропусков. В настоящий момент документ находится на рассмотрении Сената — верхней палаты парламента. Ранее он был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Однако, как считают французские политические аналитики, акции протеста не повлияют на судьбу законопроекта.

Несколько тысяч противников вакцинации и сохраняющихся в Великобритании коронавирусных ограничений участвуют в массовом митинге в центре Лондона. Участники акции протеста прошли маршем от Трафальгарской площади по правительственной улице Уайтхолл, устроив пикет напротив резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

По маршруту следования протестующих можно было наблюдать усиленное присутствие полиции. Правоохранители выстроились цепью около перекрытого чугунной решеткой входа на Даунинг-стрит. В полицейских бросили несколько пластиковых бутылок и других мелких предметов, однако сотрудники Скотленд-Ярда не отвечали на провокации. Корреспондент ТАСС не наблюдал столкновений между полицейскими и протестующими, большинство из которых ведут себя мирно. Некоторые привели на акцию малолетних детей.

Участники пикета забросали территорию вокруг премьерской резиденции теннисными мячиками с оскорбительными надписями, было зажжено несколько дымовых шашек. Протестующие выкрикивают лозунги с требованием полной свободы от любых ограничений и требуют расправы над Джонсоном и экс-главой Минздрава страны Мэттом Хэнкоком. На табличках и транспарантах, которые несут протестующие, можно прочитать надписи: «Мое тело — мое дело», «Нет паспортам вакцинации», «Отстаивайте свою свободу».

Хотя формально власти заявили о снятии всех ограничений в Англии еще 19 июля, гражданам по-прежнему надо подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и в будущем все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации, в том числе для посещения ночных клубов. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на 10 дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными.

Так как правила самоизоляции обязаны соблюдать даже полностью привитые британцы, в последние недели это приводит к дефициту рабочей силы в целом ряде отраслей. За первые две недели июля указание изолироваться получили более 1,5 млн британцев, не считая школьников.

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