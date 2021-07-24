Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в Список всемирного наследия Кордуанский маяк, расположенный в устье Жиронды на юго-западе Франции, и город-курорт Виши. Об этом сообщила в субботу министр культуры Розлин Башло в Twitter, передает ТАСС.

«Кордуанский маяк и большие термальные курорты Европы, в том числе город Виши, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — написала она. «Это прекрасное признание этих уникальных мест, свидетельствующих о богатстве и разнообразии нашего наследия», — отметила Башло.

67-метровый маяк, построенный в 1611 году в 7 км от берега на Кордуанском плато, признан самым старым действующим маяком во Франции. Он является первым маяком, который был классифицирован в 1862 году как исторический памятник Франции. Ежедневно его посещают до 400 туристов.

Город Виши, расположенный в регионе Овернь-Рона-Альпы, является одним из самых популярных термальных курортов в Европе. Он приобрел известность в этом качестве еще в 16 веке. В конце 18 века восстановить здоровье в Виши приезжала мать Наполеона I Мария Летиция Рамолино.

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