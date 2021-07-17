Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан» получил главную награду Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Награду режиссер самой скандальной ленты фестиваля — франко-бельгийского боди-хоррора — команда авторов получила из рук Шерон Стоун. Об этом сообщает «Спутник».

Провокационная постановщица Джулия Дюкорно уже известна зрителям своим сексуально-каннибальским триллером «Сырое».

«Титан» — история жертвы насилия с титановым аппаратом в ухе, которая испытывает сексуальное влечение к автомобилям.

Вторую по значимости награду — гран-при основного конкурса — разделили дважды оскороносный иранский режиссер Асгар Фархади за его новую картину «Герой» и «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманена (совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии). Куосманен на сцене признался, что является почитателем гения Фархади, с которым имеет честь разделить награду.

Первую почетную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающиеся достижения в кино вручали традиционно во время открытия — ее обладательницей стала американская актриса Джоди Фостер, а на закрытии был награжден 81-летний итальянский мастер Марко Белоккьо, ровно 10 лет назад получивший аналогичную почетную премию в Венеции.

Награду вручил его соотечественник Паоло Сорентино. Другая их соотечественница — актриса Валерия Голино, вручила приз за лучшую режиссуру Леону Караксу, чей мюзикл «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр стал фильмом-открытием фестиваля.

Специальной премией жюри был награждены израильский режиссер Надав Лапид и тайский мастер Апичатпонг Вирасетакул, главную роль в фильме которого исполнила Тильда Суинтон.

Лучшим сценарием была признана «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагучи — трехчасовой японской экранизации рассказа Харуки Мураками, которая также получила награды мировой ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ), а также экуменического жюри.

Актерские пальмовые ветви были присуждены американскому актеру и музыканту Калэб Лендри Джонсу и норвежской актрисе Ренате Реинсве.

В параллельнлй программе «Особый взгляд» гран-при было вручено фильму «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — выпускницы ставшей знаменитым на весь фестивальный мир — Кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова.

Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля «Нитрам»

Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.

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