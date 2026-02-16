Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль констатировал, что запасы ракет для систем противовоздушной обороны страны полностью исчерпаны. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, комментируя перебои с отправкой вооружений в Украину.

По словам министра, ФРГ больше не может поставлять собственные ракеты, а зенитные комплексы Patriot поступают в распоряжение Германии напрямую с американских производственных линий. Вадефуль отметил, что все ракеты с конвейеров США сразу направляются в Украину, а значительную часть расходов за эти поставки несут Германия и другие европейские государства.

«Те противоракеты Patriot, которые у нас есть, поступают напрямую с американского конвейера. Всё, что сходит с завода, идёт в Украину в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейскими странами, прежде всего Германией. Другие государства могли бы увеличить свой вклад», — подчеркнул министр.

Руководитель внешнеполитического ведомства также отметил, что отдельные европейские страны обладают потенциалом для увеличения поддержки Киева, что указывает на неравномерное распределение финансовой нагрузки среди союзников.