В 2026 году Грузия планирует депортировать из страны до 4000 нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении руководителя МВД государства Гелы Геладзе.

По его словам, в 2025 году из страны были выдворены более 1 300 нелегальных мигрантов.

«С начала текущего года уже были депортированы более 400 нелегальных иммигрантов. На прошлой неделе я сообщил общественности, что в 2025 году из страны были выдворены более 1300 нелегальных иммигрантов. Разумеется, это является нашим приоритетом, и в этом году мы планируем депортировать до 4000 нелегальных иммигрантов», — отметил министр.