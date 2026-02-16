17 февраля продолжится открытое судебное заседание по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимся преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма, финансирования терроризма и других тяжких преступлений. Как уже сообщал Minval Politika, на заседании, прошедшем 10 февраля, было объявлено о завершении судебного следствия, после чего судебная коллегия ушла на совещание. Эксперты полагают, что в «деле Варданяна» будет поставлена точка.

Не станем бежать впереди судебного паровоза. Отметим только, что преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм и его финансирование — это «тяжёлые» статьи, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

Любопытно, конечно, будет понаблюдать, какое шоу покажет в суде Рубен Варданян на сей раз. Вначале он менял адвокатов, затем умолял о снисхождении, потом читал стихи Физули. И всё это очень не похоже на те видео, которые Рубен Карленович активно «шерил», находясь в Карабахе: с призывами к террору против азербайджанских дипломатических представительств и не только, к «партизанской войне» и т. д., и т. п.

Но вместе с тем очевидно и другое. Продолжение судебного заседания по делу Варданяна — это ещё одно свидетельство провала кампании в защиту главарей оккупационно-террористического режима, часть из которых уже выслушала свои приговоры, а Варданян ещё готовится к этому. Подсудимых, напомним, требовали — и пытались! — освободить до суда. Но не вышло. И не могло выйти.

Теперь всё выходит на новую орбиту. Теперь уже президента просят «помиловать подсудимых». И вот как раз накануне в этой дискуссии была поставлена официальная точка.

Напомним: как уже сообщал Minval Politika, в ходе своего участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью France 24. В ходе беседы был затронут и вопрос о помиловании осуждённых военных преступников. Точнее, французский ведущий решил публично поплакаться по поводу «решения военного суда Вашей страны, который вынес суровые приговоры 13 лицам из Карабахского региона, в том числе пожизненное заключение бывшему лидеру». Президент напомнил: «Что касается упомянутых вами лиц, то это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории — на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению. На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно. Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи».

В ответ же на прямой вопрос журналиста о возможности помилования Алиев подчеркнул: «Знаете, эти люди совершили серьёзные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их». После чего добавил, что «их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны».

Алиев поставил точку в весьма важной дискуссии. С того момента, когда Азербайджан, руководствуясь гуманностью и доброй волей, передал Армении четверых осуждённых, кампания в защиту главарей оккупационной хунты развернулась с новой силой и новыми акцентами: теперь уже открыто высказывались «пожелания», чтобы президент помиловал и VIP-преступников. Осведомлённые источники сразу заявляли, что такой шаг в отношении главарей хунты не планируется и не рассматривается. Но источникам не верили. Или рассчитывали, что переиграют. И вот теперь глава государства проводит «красные линии».

Прежде всего, преступления, совершённые персонами вроде Араика Арутюняна, Бако Саакяна или Рубена Варданяна, — это не то, после чего можно рассчитывать на помилование. И параллель с Нюрнбергским трибуналом здесь объясняет очень многое, если не всё. Более того, Азербайджан ещё раз на самом высоком уровне подтверждает свой судебный суверенитет. Кого миловать, а кому сидеть до конца, решать будут в Баку, а не в редакции France 24. И самое главное — язык диктата и указаний с нашей страной не проходит. Неважно, в какую обёртку этот диктат и указания попытались завернуть.