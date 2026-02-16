Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности страны.

«Внести в состав Совета безопасности РФ <…> изменение, исключив из него Иванова С.Б.» — говорится в опубликованном указе.

Иванов был постоянным членом Совбеза РФ. В начале февраля он был освобожден от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Иванов покинул пост спецпредставителя по собственному желанию.