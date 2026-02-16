В январе 2026 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было реализовано товаров на сумму 5,3 миллиарда манатов. В том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 2,9 миллиарда манатов, непродовольственных товаров — на 2,4 миллиарда манатов.

По данным Центрального банка Азербайджана, по сравнению с январём 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7%. В частности, по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям рост составил 1,3%, а по непродовольственным товарам — 6,6%.