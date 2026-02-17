Мышь сорвала полет самолета авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) в Европе, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел на рейсе из Стокгольма в Малагу. Примерно через полтора часа полета, когда Airbus A320 находился на высоте около 37 тысяч футов (11,2 тысячи метров), пассажиры обнаружили на борту грызуна-безбилетника.

В результате лайнер сменил курс, вернулся в аэропорт вылета в Стокгольме и благополучно приземлился примерно через три часа. Воздушное судно было выведено из эксплуатации.