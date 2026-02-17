Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опубликовала фотографию встречи с президентом США Дональдом Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Guardian.

Политик сопроводила публикацию в соцсети Х посланием «прав во всем», отметив американского лидера. Трамп пока не комментировал встречу, сосредоточившись на продвижении документального фильма своей супруги Мелании.

Неизвестно, кем инициировалась встреча и как долго она продолжалась. По данным газеты, Трасс, занимавшая пост премьер-министра всего 49 дней и потерявшая место в парламенте в 2024 году, в последнее время пытается перезапустить свою политическую карьеру, поддерживая правые силы на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC).