Бывший президент США Барак Обама назвал низкой вероятность посещения Земли инопланетянами. Свое мнение он опубликовал в Instagram после того, как его комментарии о существовании внеземной жизни вызвали активное обсуждение в интернете.

«Я старался придерживаться духа быстрого ответа, но поскольку он привлек внимание, позвольте мне пояснить», — написал Обама под фрагментом интервью американскому ведущему подкаста Брайану Тайлеру Коэну.

По его словам, статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни там высока, однако расстояния между солнечными системами настолько велики, что визиты инопланетян на Землю маловероятны. Бывший президент добавил, что за время своего президентства не обнаружил никаких доказательств того, что внеземные существа контактировали с землянами.