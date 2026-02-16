Организация Объединенных Наций не примет участия в переговорах по Украине, которые пройдут в швейцарской Женеве. Об этом сообщил РИА Новости источник во всемирной организации.

По его словам, встреча пройдет вне стен штаб-квартиры ООН, поэтому организация не будет участвовать в переговорах.

Третий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоится в Женеве 17–18 февраля. В них примут участие делегации трех стран — Соединенных Штатов, России и Украины. При этом Швейцария не будет участвовать в мероприятии.