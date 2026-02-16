В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщили в МИД Азербайджана, делегацию нашей страны возглавил начальник Консульского управления внешнеполитического ведомства Эмиль Сафаров, а грузинскую — директор Департамента международного права, консульских вопросов и диаспоры МИД Грузии Гиорги Табатадзе.

Во встрече также приняли участие послы Азербайджана и Грузии Фаиг Гулиев и Зураб Патарадзе, представители Генпрокуратуры, Министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджана.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, включая подписание соответствующих соглашений. Были рассмотрены вопросы защиты прав и свобод граждан обеих стран и оказания им консульской помощи, достигнута договоренность об интенсификации сотрудничества.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сферах юстиции, миграции, образования, социальной защиты и других ключевых областях.

По завершении переговоров руководителями делегаций был подписан протокол встречи.