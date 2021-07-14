Советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин по-разному смотрели на принципы национально-территориального устройства Советского Союза. Об этом напомнил во вторник президент РФ Владимир Путин, комментируя свою опубликованную ранее статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить — именно входить — в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», — сказал Путин.

Он отметил, что Сталин называл такую точку зрения национальным либерализмом и открыто спорил с Лениным. При этом, по словам Путина, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить».

«И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм — это переходный этап к социалистическому централизму», — цитирует его ТАСС.

Он резюмировал, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным — с учетом права выхода», — по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством».

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