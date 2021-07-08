«Скандальный заряд» вокруг деятельности российских миротворцев нарастает. Накануне, напомним, командование МС все же отразило в своём пресс-релизе факт нарушения прекращения огня. Цитируем дословно: «…6 июля в Мартунинском районе Нагорного Карабаха зафиксирован инцидент с применением стрелкового оружия между армянской и азербайджанской сторонами, в ходе которого, по информации азербайджанской стороны, был ранен военнослужащий вооруженных сил Азербайджанской Республики. Командованием Российского миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон». Допустив в коротком отрывке сразу несколько масштабных «ляпов».

Для начала, что за «Мартунинский район Нагорного Карабаха»? Если кто забыл, то напомним: никакого «Нагорного Карабаха» в виде отдельной административной единицы не существует. Как и «Мартунинского района». А есть Ходжавендский район Азербайджана, откуда и стреляли по позициям в селе Алиагалы Агдамского района. И что же — командование российских миротворческих сил не в курсе, на территории какой страны они развёрнуты? Тем более что все мировое сообщество, включая Россию, признаёт Карабах территорией Азербайджана?

И такие «странности» происходят не впервые. На карте, размещённой на сайте минобороны РФ, тоже указаны исключительно армянские названия: «Степанакерт» вместо «Ханкенди», «Мардакерт» вместо «Агдере»…Можно предположить, что используют здесь старую советскую топонимику, но при этом Тертерский район называют все же Тертерскипм, а не «Мир-Баширским». Но вот часть того же Ходжавендского района за пределами зоны ответственности миротворцев указана на карте как «Гадрутский район». И это уже не географическая небрежность. Особенно если вспомнить, сколько раз и по чьему требованию корректировался коротенький пресс-релиз МЧС России о доставке в Ханкенди стройматериалов в виде гуманитарной помощи.

И это еще не все. В своём пресс-релизе командование МС сообщает об «инциденте с применением стрелкового оружия между армянской и азербайджанской сторонами». Дело не в том, должны ли были миротворцы ответить на вопрос, кто первым стрелял. Важно другое: каким образом в зоне ответственности российских миротворческих сил вообще обнаружилась вооруженная «армянская сторона»? Если кто забыл, то, согласно пункту 4 заявления от 10 ноября, «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил». То есть никакой вооружённой «армянской стороны» в зоне действия российских миротворческих сил быть не должно. Но если она не просто проявила себя во время инцидента, но еще и удостоилась указания в пресс-релизе, то как это понимать? Пресс-релиз подтверждает, что самый главный пункт соглашения — разоружение армянских бандформирований — не выполнен? И командование миротворческих сил это открыто признаёт? Там просто не задумались, что написали в собственном релизе? Или не сочли нужным задуматься и оценить последствия?

Но если так, то вынуждены напомнить: во-первых, государственный суверенитет и территориальная целостность Азербайджана — это серьезно. А во-вторых, под трехсторонним заявлением стоит, в числе прочего, подпись и президента России. А договоры, согласно известному принципу, должны соблюдаться. Но если они соблюдаются «выборочно», то бесследно такие вещи не проходят.

Так что эту «двойку по географии» исправить будет ой как непросто.

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