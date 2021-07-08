Бывший премьер-министр Армении, председатель партии «Республика» Арам Саргсян обвинил Москву в «защите» интересов Баку.

«Россия — очень важный член Минской группы ОБСЕ, которая сегодня, исходя из собственных интересов, защищает интересы Азербайджана. Работа с Россией необходима и неизбежна. Проблемы, перечисленные Арменией во время встречи Пашинян-Путин, важны, но для нас первоочередной задачей должно стать восстановление Минской группы. Только избавившись от плоскости трио (Азербайджан — Россия — Армения), мы можем выбраться из ловушки и рассчитывать на беспристрастное отношение», – написал он в своем «Фейсбуке».

Minval.az