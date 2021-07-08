Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона.

Minval.az