Российские власти продолжат работу по возвращению армянских «пленных» из Азербайджана, заявил журналистам в среду посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

«Этот вопрос является одним из приоритетов российского руководства и командования миротворческого контингента. Наша позиция известна, она была выражена изначально – «обмен всех на всех». Но будем решать так, как это возможно», — сказал Копыркин.

По его словам, работа в этом направлении «будет продолжена».

Отметим, официальный Баку неоднократно заявлял, что члены армянской диверсионной группы — не являются военнопленными.

Касательно размещения пограничников вдоль границы, в том числе, в Гегаркунике, Копыркин отметил, что обсуждается вопрос о том, как можно расширить такое присутствие.

«Вы знаете, российские пограничники уже находятся в Сюнике. На участках армяно-азербайджанской границы размещены посты российских пограничников, которые содействуют тому, чтобы ситуация была спокойной, стабильной. По этим вопросам идут предметные обсуждения, консультации, в том числе, и в практическом плане. Я думаю, что все будет определяться интересами безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе и реализацией договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате», — отметил Копыркин.

Minval.az