По сведениям газеты «Жоговурд» и.о. премьера Никол Пашинян в числе других вопросов обсудит с президентом России Владимиром Путиным сегодня варианты размещения российских миротворцев на границе Армении.

Пашинян говорил об этом еще в мае, отметив, что российские пограничники или наблюдательные группы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ могут быть дислоцированы на участке Сотк-Кельбаджар и Хознавар, а ВС Армении и Азербайджана должны быть отведены.

По сведениям издания, сегодня не только обсудят эту возможность, но и не исключено, что подпишут соответствующий документ.

Minval.az