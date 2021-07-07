Парламентская ассамблея (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует учредить институт государств-партнëров, которые получат в ПА ОДКБ право совещательного голоса. Об этом заявил сегодня, 1 июля, председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предлагается рассмотреть вопрос об учреждении нового для Парламентской ассамблеи ОДКБ института партнëрства. Они получат право совещательного голоса, участия в подготовке документов и выработке коллективных решений», — сказал Вячеслав Володин на заседании Совета организации.

По его словам, появление нового статуса имеет большое значение для повышения эффективности работы ассамблеи, еë открытости.

«Тем более, что интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств. В этой связи предоставление статусов наблюдателей и партнëров в ОДКБ даëт дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе», — считает российский политик.

Володин также призвал усилить координацию в рамках ПА ОДКБ для «более эффективного продвижения и отстаивания своей повестки» на международных площадках.

В настоящее время в ПА ОДКБ, помимо членов военного блока (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), есть только страны-наблюдатели (Афганистан, Сербия).

В разговоре с журналистами ранее в четверг глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что интерес к новому формату проявляют многие страны, но назвал лишь две из них — Азербайджан и Пакистан.

«Как правило, об этом не принято рассказывать. Например, тот же Пакистан давно хотел быть и в качестве наблюдателя, и теперь, может быть, в качестве партнëра (ПА ОДКБ)», — сообщил он, уточнив, что набор прав наблюдателей и партнëров будет различаться.

Minval.az