В полицию поступило заявление о краже большой партии презервативов в Баку.

Согласно сообщению, в отделение полиции Наримановского района обратился гражданин Ирана Моенифард Сейидмохаммед Мирвалиулла, передает Qafqazinfo.

По его словам, с арендованного им склада в AFEN Plaza были украдены презервативы стоимостью 663,6 тысячи манатов.

В ходе расследования выяснилось, что владелец склада Абульфат Алиев, сговорившись со своим партнером, гражданином Ирана Баятом Хасаном Али, перевез товар на другой склад в поселке Новханы.

Расследование продолжается.

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