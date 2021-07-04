Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» стала в Словакии объектом «подлой пропаганды». Об этом заявил в воскресенье вице-премьер, министр финансов республики Игор Матович, выступая пр телеканалу ТА-3.

«Подлая пропаганда против «Спутника V» стала причиной того, что им привилось меньше [жителей Словакии], чем хотели [до начала пропагандистской кампании против вакцины], — отметил политик. — Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч [человек], которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты».

Тем не менее, как подчеркнул вице-премьер, покупка Словакией «Спутника V» имела смысл. «Точно, это того стоило», — сказал он.

Minval.az