Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вносящий изменения в правила маркировки алкогольной продукции. В частности, закрепляющий понятие «игристые вина» и «Коньяк России». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Именно из-за этого документа Moet Hennessy приостановил поставки шампанских вин в Россию на неопределенный срок.

Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи, а также определяет допустимые технологические приемы переработки винограда для ее производства. Закон также дает определения понятиям: «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки», «виноградная водка» и «бренди», «игристые жемчужные вина».

В том числе в законопроекте дается новое определение «игристых вин (шампанского)», с особенностями производства, допустимым содержанием этилового спирта, двуокиси углерода и пр.

Как считают в Moet Hennessy, принятие законопроекта обяжет производителей шампанских вин из региона Шампань переименовать свою продукцию в РФ в «игристое вино», пройти повторную сертификацию и изменить маркировку, к чему компания не готова.

Minval.az