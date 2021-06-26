Китай пригрозил Украине приостановить поставки вакцин от коронавируса за поддержку Киевом расследования о нарушении прав человека в Синьцзяне. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на дипломатические источники.

22 июня Украина присоединилась к заявлению 40 стран во главе с Канадой в Совете ООН по правам человека, которые потребовали от Пекина пустить независимых наблюдателей в Синьцзян, где, по данным правозащитников, нарушаются права мусульманского меньшинства уйгуров.

Уже 24 июня Украина отозвала свою подпись под заявлением после того, как Пекин, по утверждениям западных дипломатов, предупредил Киев, что он заблокирует поставку по контракту по крайней мере 500 тысяч доз вакцины.

Украина заключила соглашение о поставке 1,9 млн доз препарата китайского производителя Sinovac. К началу мая, по словам главы украинского минздрава Максима Степанова, в страну уже поставили 1,2 млн доз.

Minval.az