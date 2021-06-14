

Еще трое осужденных в Иране активистов присоединились к голодовке, начатой отбывающими наказание в тюрьме в городе Ардебиль азербайджанскими заключенными.

Первым голодовку 12 июня начал азербайджанский активист Аббас Лисани, отбывающий срок в тюрьме в Ардебиле, передает «Туран» со ссылкой на местные источники.

Отбывающие наказание в тегеранской тюрьме Эвин азербайджанские активисты Сиямек Мирзаи, Киянуш Аслани и Бахнам Шейхи в ходе телефонной беседы со своими родными сообщили о намерении начать голодовку. Тем самым осужденные поддержали голодовку, начатую заключенными тюрьмы Ардебиля.

Таким образом, число начавших голодовку заключенных азербайджанских активистов в Иране достигло 11 человек.

Поводом для протеста стало «содержание осужденных за бытовые преступления в камерах политзаключенных, жестокое обращение со стороны тюремного персонала и безразличие властей к правам политзаключенных».

Вскоре акцию поддержал другой активист Юсуф Кари. Накануне Кари и Лисани заявили, что начали «смертельную голодовку».

Затем к голодовке присоединились заключенные Тегеранской тюрьмы Халид Пиризаде, Хусейн Хашими и Мухаммед Туркмани.

Этнические азербайджанцы, проживающие в Иране, подвергаются давлению из-за требования гарантий конституционных прав, таких как обучение на родном языке. В Иране насчитывается около 30 млн. азербайджанцев и они являются второй титульной этногруппой после персов. С момента прихода к власти персидской династии Пахлеви в 1925 году начинается политика ассимиляции азербайджанцев, которая приводила к восстаниям и массовым акциям протеста. После исламской революции в Иране в 1979 году степень самоидентификации азербайджанцев и их борьба за признание титульным народом стали расти.

Во время прошлогодней армяно-азербайджанской войны иранские азербайджанцы перекрывали дороги, чтобы не допустить поставок грузов из Ирана в Армению. Правительство было вынуждено учитывать эти настроения, а солидарность с ними выражал духовный лидер Али Хаменеи.

Minval.az