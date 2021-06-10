Май и июнь (а в последние годы – особенно) – самая сложная пора для школьников и абитуриентов. Но в последние годы эта пора не только сложная, но и смертельная. Так, в ночь на 10 июня в городе Гянджа Гусейнова Шямс 2004 года рождения совершила суицид, бросившись с 7-го этажа 9-этажного дома. Девушка была экстренно госпитализирована, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

По предварительным данным, причиной самоубийства послужил провал на экзамене.

Аналогичный случай произошел в 2019-м году, когда в Насиминском районе 17-летний С. Гулиев выбросился с 10 этажа дома, в котором он проживал.

В 2018 году в Сураханском районе 17-летняя Шабнам Рзаева тоже выбросилась из окна – по аналогичной причине.

Но кто же виноват в том, что подростки видят единственный выход в случае провала на экзамене – в окно?

Как отмечают эксперты, в суицидах школьников зачастую виноваты как педагоги, так и родители, которые оказывают на детей огромное эмоциональное давление – вплоть до банального «не сдашь – домой не возвращайся». Но кто из нас не слышал этой фразы в том же самом советском времени? «Дворником будешь, ящики будешь грузить у магазина, неуч!» — все помнят грозные родительские напутствия. Но тем не менее, мало кто пытался наложить на себя руки, хотя, возможно, в эпоху «железного занавеса» СМИ запрещено было публиковать страшную статистику подростковых суицидов, а потому многое от нас было скрыто. Но тоже не факт, ибо пока существует «сарафанное радио» — люди все равно будут осведомлены.

Главным фактором морального давления являются сугубо социальные причины, к примеру, девушку, не сдавшую экзамен, могут ограничить в общении со сверстниками и ускорить процесс ее замужества (чаще всего — нежеланного), да еще и напутствие дать: не смогла учиться, так теперь сиди дома, рожай детей и будь зависима от мужа.

В случае с не сдавшим экзамен юношей ответ один: «теперь пойдешь солдатскую баланду хлебать».

Понятно, что уже ни о какой престижной работе и самостоятельности речи быть не может. Но почему-то пересдача – не вариант. Первый провал напрочь убивает у 89% не сдавших желание сделать перезагрузку и попробовать снова. Почему?

Согласно мнению экспертов, существует много факторов, заставляющих подростков бросаться с крыши после провального экзамена: в основном давление со стороны родителей, уязвимость, чувствительность самого ученика.

Чуткий родитель, осознавая особенность характера своего чада, должен выбрать правильную тактику, и внушать своему ребенку, что «экзамен» — это далеко не смысл жизни, а лишь часть ее! Но, к сожалению, не все родители такие, так как после неудачного экзамена подростка, вернувшегося домой и ждущего слов поддержки от близких, встречают попреками материального характера: на тебя, дурака, столько денег было потрачено, мы оплачивали учебники, репетиторов, купили тебе новый дорогой телефон, загружали на него деньги, а ты не сдал!

Кроме того, согласно мнению опрошенных, тяжкое бремя вины за шагнувших в окна учеников лежит на совести педагогов, не дающих ученикам достаточное количество знаний и так и не сумевших за все годы обучения привить любовь и уважение к своему предмету.

Директор института психического здоровья Фуад Исмаилов в интервью изданию Minval.az отметил, что зачастую тем, кто расследует причины свершившегося суицида свойственно «ставить диагноз» — психическое отклонение. И это в корне неправильно!

— Нельзя давать такие определения, так как причины бывают разные – от проблем медицинского характера до социальных неурядиц. Причина, толкнувшая человека (в частности, подростка) на суицид может быть не основной, а лишь последней каплей в чаше накопившихся проблем.

Многие люди, склонные к суициду и совершившие (либо предпринявшие попытки совершения), находились в состоянии затяжной депрессии, которую могли вызвать именно социальные факторы! Основной смысл, который вкладывается в суицид – это не только попытка доказать что-либо или наказать кого-либо, нет. Это может быть и призыв о помощи. За свою практику я сталкивался с множеством случаев попыток суицида. В частности, они происходили в результате развода, в случаях потери работы. Мир меняется стремительно, и не все успевают за бегом времени. Еще отмечу немаловажный факт, который, к сожалению, отметает большинство психологов: каждый человек хоть раз в жизни думал о суициде. Это факт! Просто есть те, у кого внутренний стержень не позволял подобным мыслям развиваться и приводить психику к полному упадничеству, а есть те, кто не может справиться с собой и видит в суициде «выход». Или, как я уже говорил ранее, попытку громко крикнуть о существующей проблеме. Для того, чтобы помочь человеку укрепить уверенность в себе, выработать защитные механизмы против депрессии и упадка, многое зависит от поведенческого настроя окружающих. Это и родители, и друзья, и педагоги. Есть еще один момент: конкуренция на рынке труда очень сильно возрастает. И потому «в люди» может вывести только наличие высшего образования с последующим трудоустройством, так как диплом в большинстве случаев – это, как говорится, панацея от безработицы и полуголодного существования. И потому сегодняшняя молодежь, стремясь к независимости и достатку, стремится поступать в вузы. Для многих этот момент является решающим. И если вдруг постигает неудача, подросток просто «ломается». Но и не сдача тоже может быть не причиной суицида, а последней каплей, переполнившей чашу страданий: к примеру, ссоры на личном фронте, давление родителей и общества, или же болезнь кого-то из близких. Кроме того, сегодня немало масла в огонь подливает информационное пространство, распахнувшее нам двери в мир, и мир этот не всегда добрый и правильный. Всю информацию, в том числе и огромный поток негатива, мы получаем из виртуального пространства. Существует масса форумов и социальных сетей, где ежедневно, ежечасно, ежеминутно происходят травля, давление, троллинг. Человек, особенно подросток, живет зачастую, завися от мнения соцсетей так же, как раньше мы зависели от фразы «Что люди скажут». Просто люди с внутренним стержнем никогда не принимали это всерьез, а более слабые – всегда были зависимы. Все вышеперечисленные мною негативные факторы восприятия внешнего мира доводят человека, в частности, подростка до состояния тяжелой депрессии. И потому – я опять же повторяю — каждый случай суицида – в частности, подросткового, следует рассматривать очень тщательно, не вешать никаких клише и попытаться разобраться в глубинных причинах, а не ставить в рамки стандартного клише в виде фразы «страдал психическим заболеванием». Возможно, проблема погибшей была намного серьезней.

Яна Мадатова

Minval.az