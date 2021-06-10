«Не стремитесь к деньгам. Богатство не снаружи, а внутри вас. Например, почка».

Это, конечно же, анекдот, но как выяснилось, социальная актуальность его приобретает все большую значимость. Не так давно на одном из форумов обсуждался диалог двух граждан страны, один из которых жаловался на слишком тяжелое материальное положение. Разговор мы воспроизводим в лицах, без изменений:

— Весь в кредитах, в долгах как в шелках. Деньги нужно возвращать, от звонков кредиторов деваться некуда, а перезанимать у кого-то еще, влезая в очередную финансовую петлю, не хочется. Какой смысл в жизни в займы? Вот и придумал я продать свою почку, благо и с одной почкой люди живут по многу лет. А, может, и роговицу продам, если хорошо заплатят. Протез глаза стоит намного дешевле, а я и с одним проживу, протез поставлю, и никто не заметит. Хотя на что мне протез? Не рука, не нога же. Очки темные надену, а дома пустую глазницу буду заклеивать, чтобы домашние не пугались.

— ????

— А то! Зато дочка институт закончит, за квартиру расплатимся, текущие долги покроем, да и законодательно это разрешается, — говорит сосед, причем, на полном серьезе.

Прецеденты уже были

На самом деле, подобные диалоги далеко не новы. Отметим, что аналогичные статусы начали с новой силой распространяться в соцсетях еще во время пандемии, когда многие граждане остались без работы и без социальных выплат – по той или иной причине. Радикальный вариант «решения социальной проблемы» всякий раз вызывает шквал негатива, и общество – естественно – делится на две половины: сочувствующих и противников подобных методов обогащения. Одно из самых громких заявлений по поводу продажи почки из-за нужды распространилось еще в допандемийный период, в 2018-м году: 28-летний житель Лянкарана Хафиз Шахбазов заявил, что хочет продать почку ради своего годовалого ребенка. В своем статусе в соцсетях мужчина отметил, что не может найти работу, финансовое положение крайне тяжелое, невозможно содержать маленького ребенка, множество долгов. Кроме того, отсутствие высшего образования лишает возможности найти работу, за которую бы достойно платили, нужно прокормить семью, и именно все вышеперечисленные причины побудили выставить объявление в социальных сетях о продаже почки. Шахбазов озвучил цену: 14 тысяч манатов. И это – не предел, так как цены за почки в сети варьируют: от 10 до 25 тысяч манатов.

Отметим, что подобными объявлениями пользуются торговцы человеческими органами. Сразу было видно, что Х. Шахбазов СМИ не читает, а зря, потому что за год до размещения его объявления в сети в правоохранительные органы поступила информация о том, что транснациональная преступная группировка незаконно принуждает граждан Азербайджана продать свои органы, ставя их в зависимое положение. В связи с этим СГБ возбудила уголовное дело и начала расследование. В ходе расследования выяснилось, что лица, чьи имена пока не называются, вошли в преступный сговор с иностранными гражданами и организовали куплю-продажу органов граждан Азербайджана для трансплантации за границей. По данному делу было проведено тщательное расследование, и в 2019 году СГБ раскрыла все подробности этого ужасного дела. Действия преступников квалифицировались по статьям 137 (купля-продажа человеческих органов и тканей и принуждение к трансплантации), 144-1 (торговля людьми), 178 (мошенничество) и 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса.

Аналогичный скандал, правда, более громкий и шокирующий, разразился в Азербайджане 11 лет назад: тогда злоумышленники проводили трансплантацию в известной украинской клинике Шалимова, лечебных заведениях Баку, а также в столице Эквадора Кито. Организаторам платили до 200 тысяч долларов. Желающих продать свою почку искали через интернет. За почку трансплантологи обещали 10 тысяч долларов, но в итоге жертвы не получали всю сумму. По данному факту было возбуждено уголовное дело, получившее широкую огласку, далее следы привели следственные органы Украины к «черным трансплантологам» Израиля и клиникам Турции.

Кроме того, отметим: на законодательном уровне продажа человеческих органов в Азербайджане ЗАПРЕЩЕНА.

Не торопитесь, подумайте о последствиях!

Но тем не менее, даже несмотря на столь шокирующую и откровенно пугающую информацию, желающих продать части своего тела меньше не становится. И апеллируют они весьма неутешительным доводом: «мое тело – мое дело». Тут, конечно же, не поспоришь, ибо это правда. Но существуют все же, моменты, которые обязательно стоит учитывать, когда заводишь разговор о продаже своего органа. И раз уж речь в заметке зашла именно о почке (именно этот орган почему-то хотят продать желающие, апеллируя тем, что почек – две), то и разговор пойдет именно об удалении почки и последствиях именно этой процедуры.

Врач-нефролог Алия Мухтарбекова, много лет проработавшая в урологической клинике им. Джавадзаде, рассказала сотруднику «Минвала», как жить, а точнее выжить с одной почкой после нефрэктомии (удаления).

— Этот именно тот самый вопрос, который, прежде всего, следует поднять в случае, если человек желает по тем или иным причинам стать донором почки. Важно понимать, что нагрузка, которая ранее приходилось на два органа, ляжет на один, и из-за этой нагрузки оставшаяся почка претерпевает изменения, чтобы обеспечить достаточный объем и уровень фильтрации: увеличивается в размерах, компенсация происходит за счет роста самих клеток и более быстрой клеточной пролиферации, и это болезненный процесс, кстати. Правда, боли в области удаленно почки носят временный характер, сами по себе они не опасны, но врачи рекомендуют в таких случаях воздержаться от приема болеутоляющих средств, чтобы дополнительно не нагружать оставшуюся почку.

Кроме того, стоит помнить, что жизнь после удаления почки имеет некоторые ограничения. Важно соблюдать питьевой режим и сбалансированно питаться. Следует избегать резких перемен в рационе, максимально ограничить консерванты, соления и острую пищу. После нефрэктомии не стоит злоупотреблять минеральными водами, поскольку одна почка будет плохо справляться с выведением солей, что может увеличить риск камнеобразования. Кроме того, человек, лишившийся почки, становится инвалидом и, соответственно, продолжительность его жизни уменьшается, да и качество жизни будет уже не то.

Далее: донору рекомендовано постоянно находиться под медицинским наблюдением. Это значит, что минимум раз в год придется проходить обследование: общий анализ мочи; измерение артериального давления; тест на скорость фильтрации клубочковой клетки (GFR-анализ). Стоит понимать, что удаление любого органа – это всегда огромный риск для здоровья. Ряд клинических исследований отмечает, что у доноров почки выше шансы столкнуться с повышенным артериальным давлением в определенном возрасте. А иногда проблемы начинаются значительно раньше. Кроме того, после операции на всю жизнь останется некрасивый шрам. Но уверяю, что визуальные дефекты – ничто перед серьезными последствиями, с которыми пациенту придется столкнуться в период реабилитации и последующей жизни с инвалидностью.

Так что стоит серьезно задуматься, прежде чем решаться на продажу ради финансовой выгоды: на реабилитацию, лечение и поддержание соответствующего образа жизни при инвалидности средств уйдет не меньше.

Яна Мадатова

Minval.az