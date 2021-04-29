США наводят мосты с Азербайджаном — именно так можно расценивать состоявшиеся накануне по инициативе американской стороны телефонные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Судя по официальному релизу, спектр обсуждаемых тем был весьма широк: Южный газовый коридор, Афганистан, Нагорный Карабах…

Как отмечает пресс-служба президента Азербайджана, «коснувшись развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, госсекретарь США констатировал важность дальнейшего укрепления связей, отметив сотрудничество в области энергетической и региональной безопасности, подчеркнул значимость успешной реализации проекта Южного газового коридора, высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане». Спектр «вопросов, представляющих взаимный интерес», широк. Можно предположить, что Вашингтон не прочь не только сотрудничать с Азербайджаном в вопросах общей и энергетической безопасности, но и вновь «встроиться» и в процесс урегулирования ситуации вокруг Карабаха.

Конечно, такая заявка на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном, поступившая от Вашингтона 28 апреля 2021 года, в 101-ю годовщину российской аннексии Азербайджана — это пусть и нечаянная, но очень ехидная насмешка над любителями поностальгировать по СССР, а тем более вести себя так, будто бы и после его распада новые независимые государства остаются исключительно «российским» огородом. Календарь сменился, политическая география тоже.

А вот действовать США предстоит уже в новых и далеко не простых условиях. Дело не только в том, что «калитка» в Карабах для США — это Минская группа, где сопредседателем является еще и Франция, а вот она свою репутацию посредника просто втоптала в грязь. Сами США изрядно испортили себе позиции в результате скандального заявления президента Джо Байдена о «геноциде армян». Коснувшись этого события в хоте разговора с Блинкеном, «Президент Азербайджана отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в поствоенный период, и это заявление Президента США было с обеспокоенностью встречено руководством и общественностью Азербайджана». Причем Вашингтон умудрился создать себе эту проблему как раз в то время, когда Азербайджан, напомним, одержал военную победу. А значит, не только все прежние наработки Минской группы отправились, как бы это поделикатнее, в архив, и уже не получится разговаривать с Баку в стиле «вы должны учитывать сложившиеся реалии и результаты войны». Изменился расклад сил, баланс в регионе резко смещается в пользу Баку и Анкары.

Наконец, Азербайджан за эти годы сделал главное. Наша страна заявила о себе как о самостоятельном, состоявшемся государстве, надежном и ценном партнере, с которым нужно договариваться на основе взаимного уважения интересов и который достигнутые договоренности будет соблюдать. Это и называется ответственная и действительно независимая внешняя политика — не пророссийская и не прозападная, а проазербайджанская.

И вот тут нельзя не заметить, что и Вашингтон, как бы это повежливее, пытается преодолеть на азербайджанском треке последствия заявления Байдена о «геноциде армян». Обсуждение с Баку Афганистана и ЮГК, приостановка 907-й поправки — все это пусть и косвенные, но весьма информативные признаки. Более того, практически синхронно Энтони Блинкен заявил в беседе с журналистами, что, говоря о «геноциде армян», президент США Джо Байден вовсе не имел в виду современную Турцию.

Наконец, даже Линн Трейси, посол США в Армении, отвечая на прямой вопрос радио «Азатутюн» (армянская редакция радио «Свобода»), четко и недвусмысленно заявила, что поскольку «геноцид армян» произошел в 1915 году, а конвенция о геноциде была принята в 1951 году, то с правовой точки зрения конвенция не может иметь обратной силы. В переводе: Армении не стоит надеяться конвертировать слова Байдена в вопрос компенсаций, «репараций» и территориальных притязаний. Напомнила госпожа Трейси и о другом: «Что касается отношений США и Турции, то эта страна является важным союзником США в рамках НАТО». И хотя отметила, что «администрация Байдена очень четко заявила, что разногласия между США и Турцией должны быть эффективным образом урегулированы», тем не менее главный «месседж» более чем понятен: Вашингтон вовсе не намерен жертвовать на турецком треке слишком многим ради требований армянского лобби. Наконец, главный «политический торг» с Турцией еще впереди — в июне на полях саммита НАТО запланирована встреча Байдена и Эрдогана, и если до 24 апреля возможное «признание геноцида» было для «сонного Джо» этаким «козырем в рукаве», то теперь оно уже играет против США. Где — деваться некуда! — будут прилагать все усилия, чтобы преодолеть последствия заявления Байдена.

И вот все это и в Баку, и в Анкаре вполне могут записать себе в актив.

Проще говоря, для американской дипломатии наступает «синдром 25 апреля», когда очередная годовщина «геноцида» прошла, речи произнесены, протокольные венки завяли, и наступает время заниматься «черной работой» уже исходя из внешнеполитических реалий, а не внутриполитических обещаний. А еще этот самый синдром наступает для Армении. Где постепенно начинают осознавать, что значение слов Байдена здесь слишком уж переоценили.

Нурани, обозреватель

Minval.az