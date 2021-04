В Бухаресте во время прямого включения журналистки местного телеканала упал трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу. Видео инцидента в свой твиттер выложил журналист Эмануэль Рошу.

Как видно на кадрах, во время включения журналистки с Национального стадиона, куда привезли кубок, поднялся сильный ветер. Именно он повалил пресс-вол, который упал на корреспондентку, и стоявший рядом с ней трофей. К счастью, кубок Анри Делоне не разбился, а девушка не пострадала.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021